Madrid le dice al mundo que "luchará" y "ganará" al Covid-19 porque es una capital "invencible"

MADRID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Madrid Destino ha lanzado una campaña promocional de Madrid, a través de un vídeo en inglés, en el que asegura que "luchará" y "ganará" al coronavirus porque se trata de una capital "invencible" en la que "juntos" nunca se ha perdido.

A través de diversas imágenes de la capital, como la Latina, Cibeles o el Retiro, se aprecia la capital en diversos momentos del día y del año, y se indica que "cuando Madrid pierde aliento, no hay preguntas". "Dejamos de gritar por equipos, unimos nuestra voz y recordamos que juntos nunca hemos perdido", se asegura en el vídeo.

Se trata de la misma campaña que lanzó el Consistorio en español, pero esta vez en inglés. En él se anima a quedarnos en casa para vencer la pandemia del coronavirus, y se anhela "el ritmo de una mañana de lunes", que "volverá a enfadar y a gustar a la vez".

"El Retiro seguirá explotando en mil primaveras distintas, y una caña al sol volverá a traer recuerdos de lo que pasó hace mil calores, y en una tarde que no acaba, alguien volverá a jurarte que no es la última, y no lo será", se asevera.

Además, se asegura que "si esta vez luchar significa quedarse en casa", los madrileños "lucharán" y "ganarán", volviendo a unirse en un Madrid "invencible".