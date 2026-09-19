Madrid lee suspense y manga: 'La asistenta' y 'Naruto' lideran los préstamos en bibliotecas municipales hasta junio

Archivo - Una mujer mira las estanterías en la librería ‘Re-Read’, a 23 de abril de 2023, en Madrid (España) - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El suspense de 'La asistenta', de Freida McFadden, y las aventuras de 'Naruto', de Masashi Kishimoto, han marcado las lecturas de los madrileños durante la primera mitad de 2026 al encabezar las clasificaciones de libros más prestados en las bibliotecas municipales de la capital.

La fotografía de estos seis meses muestra dos formas distintas de acercarse a la lectura. Entre los adultos conviven los fenómenos editoriales internacionales con una amplia representación de la narrativa española, mientras que los más jóvenes se decantan claramente por el manga, el cómic y las historias ilustradas.

Así, 'La asistenta' ocupa el primer puesto del semestre, seguida de 'Por si un día volvemos', de María Dueñas, y 'La península de las casas vacías', de David Uclés. 'Victoria', de Paloma Sánchez-Garnica, y 'Vera, una historia de amor', de Juan del Val, completan los cinco títulos preferidos por los lectores adultos.

La clasificación, consultada por Europa Press, confirma especialmente el fenómeno Freida McFadden. La escritora estadounidense no solo firma la obra más prestada, sino que coloca otros tres títulos de la misma serie entre los más solicitados: 'El secreto de la asistenta', en sexta posición; 'La asistenta te vigila', en séptima, y 'La boda de la asistenta', en novena.

Entre ellos aparece también 'Comerás flores', de Lucía Solla Sobral, que ocupa el octavo puesto del semestre después de convertirse en la lectura más prestada durante el segundo trimestre. 'El buen mal', de Samanta Schweblin; 'Cuando el viento hable', de Ángela Banzas; 'Hamnet', de Maggie O'Farrell, y 'La grieta del silencio', de Javier Castillo, completan la relación de títulos para adultos.

El resultado deja una estantería en la que siete de las trece obras llevan la firma de autores españoles. Para la delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, estos datos demuestran que las bibliotecas públicas de Madrid son "un verdadero termómetro de los intereses culturales de los madrileños".

"Junto a autores y títulos que están marcando la actualidad literaria, encontramos también una enorme diversidad de géneros, formatos y públicos. La biblioteca pública no es solo un lugar al que acudir en busca de un libro: es un espacio de acceso a la cultura que acompaña a los ciudadanos a lo largo de todas las etapas de su vida", ha destacado la delegada el declaraciones a Europa Press.

DE MARÍA DUEÑAS A LUCÍA SOLLA

El detalle por trimestres permite seguir cómo fueron cambiando esas preferencias. El año comenzó con 'Por si un día volvemos', de María Dueñas, como el libro para adultos más prestado entre enero y marzo. Tras él se situaron 'La asistenta', 'Victoria', 'Vera, una historia de amor' y 'La península de las casas vacías'.

McFadden ya mostraba entonces su capacidad para atraer lectores, con cuatro novelas entre las diez primeras. Además de 'La asistenta', también estaban 'La boda de la asistenta', 'El secreto de la asistenta' y 'La asistenta te vigila'.

Llegó el cambio de estación y la primavera renovó parte de esa selección. 'Comerás flores', de Lucía Solla Sobral, entró directamente en el primer puesto durante el segundo trimestre, mientras 'La península de las casas vacías' avanzó del quinto al tercero. 'Por si un día volvemos' pasó del primer lugar al cuarto, aunque conservó su presencia entre las obras más solicitadas.

También ganaron espacio 'El secreto de la asistenta', que ascendió hasta la quinta posición, y nuevas incorporaciones como 'El buen mal' y 'Hamnet'. 'Victoria' y 'Vera, una historia de amor' continuaron entre las diez primeras, aunque cedieron algunos puestos.

En medio de todos esos movimientos hay un título que no cambió de lugar. 'La asistenta' fue la segunda novela más prestada en los dos trimestres y esa permanencia constante entre las favoritas explica que termine encabezando el conjunto del semestre.

NARUTO, SUPERPATATA Y UNA ESTANTERÍA LLENA DE VIÑETAS

Entre los lectores infantiles, 'Naruto' ocupa el primer puesto del semestre y confirma la fuerza del manga como vía de entrada en la lectura. Le siguen 'Super Patata', de Artur Laperla, y 'Animalotes', de Aaron Blabey.

'Doraemon' y 'Detective Conan' aparecen a continuación, prolongando el protagonismo de las series japonesas, mientras 'My Hero Academia' se sitúa en sexta posición. 'Garfield', 'Hooky' y dos títulos de Dav Pilkey --'La camada de los salvajes' y 'Madres borrascosas'-- completan las diez obras infantiles más prestadas.

Si se atiende a cada trimestre, 'Super Patata' fue el título preferido hasta marzo, con 'Naruto' en segundo lugar, y ambos intercambiaron sus posiciones entre abril y junio.

'Animalotes' se mantuvo en el tercer puesto durante los dos periodos y 'Doraemon' conservó el cuarto. También continuaron entre los favoritos 'Detective Conan', 'My Hero Academia', 'Garfield' y 'Haikyu!!', mientras 'Hooky' y 'Madres borrascosas' se incorporaron a los diez primeros durante el segundo trimestre.

Más allá de esos cambios, los préstamos dejan una imagen clara: buena parte de los lectores más jóvenes busca personajes a los que poder acompañar en sus aventuras de un volumen a otro.

Para la delegada, que 'Naruto', 'Doraemon' o 'Detective Conan' estén entre los títulos más prestados habla de "una generación de lectores que encuentra en nuestras bibliotecas contenidos muy diversos" y confirma la importancia de seguir ofreciendo colecciones capaces de "despertar y consolidar el hábito lector desde edades tempranas".

DEL CINE DE AUTOR A ROSALÍA

Los préstamos muestran también que la actividad cultural de las bibliotecas no termina en los libros. Las películas elegidas por los adultos se renovaron por completo de un trimestre a otro.

'The Brutalist', de Brady Corbet, encabezó los préstamos entre enero y marzo, por delante de 'Los pecadores', de Ryan Coogler, y 'Gladiator II', de Ridley Scott. En esa primera selección aparecieron también 'Nosferatu', 'Cónclave' y 'A Complete Unknown'.

Durante el segundo trimestre tomó el relevo 'Sorda', de Eva Libertad, acompañada por 'Confidencial', de Steven Soderbergh, y 'Desmontando un elefante', de Aitor Echevarría. Títulos españoles como 'Una quinta portuguesa' y 'Los tortuga' compartieron espacio con producciones internacionales como 'F1: La película'.

Entre el público infantil, 'Flow, un mundo que salvar' abrió el año en primera posición, pero durante el segundo trimestre fue superada por la colección completa del mago 'Harry Potter'.

Las preferencias musicales cambiaron también con el paso de los meses. 'Premonición', de David Bisbal, fue el disco más prestado durante el primer trimestre en una lista con Fleetwood Mac, The Cure, Daft Punk, King Crimson, David Bowie y The Doors.

En el segundo trimestre, 'Lux', de Rosalía, pasó a encabezar la selección, seguida de 'Pink Floyd at Pompeii' y Alcalá Norte. Lady Gaga, Patti Smith, Duncan Dhu y Mike Oldfield completaron una oferta en la que las novedades convivieron con discos y artistas de varias generaciones.

Para los más pequeños, Petit Pop puso la banda sonora al segundo trimestre con cuatro trabajos entre los siete primeros: 'Canciones para el coche', 'Surf en la bañera', 'No nos gustan los lunes' y 'Petit Popissimo'.

Este retrato cultural se enmarca en un semestre en el que las 35 bibliotecas públicas municipales recibieron 1.338.159 visitas, un 4,09% más que en el mismo periodo de 2025, y realizaron 832.916 préstamos.