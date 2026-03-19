Madrid llenará sus calles de saetas y tamborradas en Semana Santa con la vista puesta en la llegada de León XIV

Presentación de la Semana Santa 2026 - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Madrid se prepara para vivir una Semana Santa marcada por el sonido de las saetas desde los balcones y las tamborradas que acompañarán a procesiones y conciertos desde el 27 de marzo y hasta el 20 de abril, en una edición que, además, se presenta como antesala de la visita del Papa León XIV a la capital del 6 al 9 de junio.

El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, fue el encargado de dar a conocer la programación de este año, que un año más aunará historia, tradición y cultura con motivo de esta celebración religiosa, cuyo origen en la ciudad se remonta al siglo XVI. Durante el acto, Juanelo, uno de los artistas que participará en el programa cultural, ha dedicado una saeta al público de Casa de la Villa.

"Es una Semana Santa especial para la ciudad de Madrid. Si aquí decimos que es donde se cruzan los caminos, todos los caminos que se cruzan y convergen en esta ciudad son una mezcla de tradición, de cultura y de fe. Somos una ciudad profundamente enraizada en la fe cristiana, en nuestras raíces espirituales, en el humanismo cristiano y somos una ciudad que nos reconocemos en los valores, por tanto, del cristianismo", ha destacado el regidor.

Almeida ha enmarcado esta celebración dentro de un calendario excepcional para la capital, al subrayar que "la Semana Santa va a ser un tiempo de preparación para la Resurrección, pero también un tiempo de preparación para acoger al Santo Padre", en referencia a la visita de León XIV, que incluirá una misa multitudinaria del Corpus Christi el 7 de junio.

Entre las actividades programadas destacan el ciclo Música de Órgano de San Ginés, el concierto extraordinario de la Banda Sinfónica Municipal, el ciclo de música sinfónica coral en iglesias, el concierto 'Contemplación: Música para el silencio' y las tradicionales saetas desde balcones emblemáticos al paso de las procesiones, además de la tamborrada de Resurrección en la plaza Mayor.

Además, como novedad, la plaza Mayor acogerá el I Encuentro de Bandas de Música Procesional, en el que participarán más de 150 músicos de distintas agrupaciones.

PROGRAMACIÓN DE LA SEMANA SANTA

Así, tal y como se ha desgranado en la presentación, la programación musical arrancará con el ciclo Música de Órgano de San Ginés, que en su 19ª edición dará protagonismo a las mujeres que tocan este instrumento bajo el título 'Mujeres al órgano'. Serán un total de tres conciertos hasta el 31 de marzo.

En concreto, este ciclo lo inaugurará este 24 de marzo la concertista Mirjam Laetitia Haag, organista de la Iglesia St. Wenzel de Naumburg (Alemania). Le seguirá Saskia Roures (27 de marzo), profesora de órgano del Conservatorio Superior de Música de Castilla y León, y cerrará Pilar Cabrera, organista de la Catedral de Valladolid (31 de marzo). Todos los conciertos comenzarán a las 18.30 horas.

Como es tradición, las procesiones volverán a recorrer distintos puntos de la capital desde el Viernes de Dolores (27 de marzo) hasta el Sábado Santo (4 de abril), envolviendo barrios y calles en un ambiente de recogimiento y tradición.

En este sentido, la Puerta del Sol se consolida como carrera oficial de los principales recorridos, con más de 6.000 plazas habilitadas para que madrileños y visitantes puedan seguir el paso de las cofradías ante la Real Casa de Correos.

Entre las imágenes que procesionarán estos días figuran algunas de las más emblemáticas de la Semana Santa madrileña, como el Cristo del Perdón y la Virgen de la Misericordia, Nuestro Padre Jesús del Amor (La Borriquita), el Divino Cautivo, Jesús Nazareno de Medinaceli, el Cristo de los Alabarderos o la Virgen de la Soledad, en un recorrido que culminará con los actos litúrgicos en la Catedral de la Almudena, entre ellos el Vía Crucis del Miércoles Santo y la Vigilia Pascual. Además, el parque del Retiro acogerá un Vía Crucis el Viernes Santo.

SAETAS EN LOS BALCONES

Una Semana Santa más, el Ayuntamiento ha preparado algunos de los balcones más emblemáticos de Madrid como el de la Casa de la Villa, la Real Casa de Correos y el de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, para interpretar saetas. Entre los artistas, Esperanza Garrido, Juanelo, Ismael de la Rosa, Saray Muñoz, Fernando Caballo, José el Berenjeno y Lucía Beltrán.

Continuando el programa de los días centrales, el Jueves Santo Ismael de la Rosa cantará al paso de la procesión de Jesús el Pobre desde la Casa de la Villa (19.30 horas) y al de Jesús del Gran Poder y la Macarena desde la Real Casa de Correos (21.30 horas), mientras que Saray Muñoz también dedicará sus saetas a estas imágenes.

El Viernes Santo será el turno de Fernando Caballo, desde la Casa de la Villa, al paso de los Siete Dolores y el Cristo de los Alabarderos, así como de José 'El Berenjeno', en el encuentro del Cristo de Medinaceli con la Virgen de la Soledad, y de Lucía Beltrán desde la Real Casa de Correos al paso del Divino Cautivo. El Sábado Santo, Beltrán repetirá con la procesión de la Virgen de la Soledad y el Cristo Yacente.

"Una programación completísima, un conjunto de actividades que, en tanto los madrileños como aquellos que nos visitan, van a permitir que Madrid, nuevamente, sea una de esas ciudades conocidas por su Semana Santa y no es un ejercicio de optimismo. Somos, en estos momentos, el primer destino urbano en Semana Santa en España", ha afirmado Almeida durante su intervención.

En este sentido, cabe resaltar que el Ayuntamiento ha reforzado la promoción con la edición de 80.000 programas oficiales, el doble que el año anterior, y una campaña de difusión a nivel nacional.

TAMBORRADA DE RESURRECCIÓN Y UNA ODA A LA TORRIJA EN FORMA DE RUTA

Para poner el broche a la Semana Santa, la tradicional tamborrada de Resurrección inundará de solemnidad la capital el domingo, 5 de abril, con una actuación a las 13 horas a cargo de la Cofradía de la Exaltación de la Santa Cruz (Zaragoza). Partirá en procesión desde la Plaza del Conde de Miranda, recorriendo varias calles del entorno para terminar con una gran tamborrada en la plaza Mayor.

Por otro lado, este último enclave acogerá por segundo año consecutivo una exposición centrada en las cofradías que dan vida a su Semana Santa, en un recorrido por cinco siglos de historia, patrimonio y devoción.

En concreto, se expondrá desde la venerada imagen de Jesús Nazareno de Medinaceli, cuya cofradía fue fundada en 1710 y contó con la devoción de la familia real, hasta la emblemática 'Borriquita de Madrid', que marca el inicio del Domingo de Ramos. Podrá visitarse hasta el 5 de abril.

Del mismo modo, la Plaza de Cibeles será escenario de la Fiesta de la Resurrección el sábado, 11 de abril, organizada por la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP). El evento contará con la actuación de los Gipsy Kings, Boney M., Hakuna Group y DJ El Pulpo.

Como es habitual, el paladar será también protagonista durante la Semana Santa a través de la Ruta de las Torrijas, integrada en la propuesta gastronómica 'Dulces Pasiones', que invita a descubrir y saborear uno de los platos más típicos de estas fechas mediante una selección de establecimientos.

Al hilo, desde la Asociación de Empresarios Artesanos del Sector de Pastelería de Madrid (ASEMPAS) han apuntado a Europa Press que esperan que los establecimientos de la región despachen en torno a las 7,5 millones de torrijas.