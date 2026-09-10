Madrid llevará el baloncesto a todos los distritos y acogerá partidos de la selección antes del Eurobasket 2029

Entrenamiento de la selección española masculina de baloncesto en el Centro Deportivo Municipal Triángulo de Oro, en Tetuán (imagen de archivo, julio 2025) - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid desplegará entre 2026 y 2029 un programa de actividades para acercar el baloncesto a todos los distritos de la capital como antesala de la fase final del Eurobasket 2029.

Entre las iniciativas previstas se encuentran un partido anual de preparación de la selección española absoluta, masculina o femenina; la instalación del Museo FEB en Madrid; la celebración de la Gala de la Federación Española de Baloncesto (FEB), y el Hall of Fame del Baloncesto Español.

La Junta de Gobierno ha autorizado este jueves el convenio de colaboración con la FEB que permitirá desarrollar este programa, con una aportación municipal de 2,42 millones de euros distribuida entre los ejercicios 2026 y 2029.

Así lo ha explicado la vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la reunión de la Junta de Gobierno. Sanz ha señalado que las actividades permitirán mantener la presencia del baloncesto de élite en Madrid durante los años previos al Eurobasket e "ir calentando motores" para la fase final.

El acuerdo se enmarca en la celebración en Madrid de una fase de grupos y de la fase final del campeonato continental en 2029. Según el Consistorio, la FEB asumirá los costes derivados de la organización de los eventos incluidos en el convenio.

Ambas entidades trabajarán conjuntamente para aprovechar el legado deportivo, social y promocional del Eurobasket, reforzar la proyección internacional de Madrid e impulsar la actividad económica y turística y la práctica deportiva, especialmente entre los más jóvenes.

UN PARTIDO DE LA SELECCIÓN CADA AÑO

Así, Madrid acogerá cada año hasta 2029 un partido de preparación de la selección española absoluta masculina o femenina. Esta iniciativa permitirá acercar los equipos nacionales a los madrileños y garantizar una presencia continuada del baloncesto de élite en la ciudad durante todo el ciclo previo al campeonato europeo.

La colaboración también contempla acciones promocionales y divulgativas en los distintos distritos, con el objetivo de extender la práctica y el conocimiento de este deporte por toda la capital.

EL MUSEO FEB SE INSTALARÁ EN MADRID

Entre 2026 y 2029, la ciudad será además sede del Museo FEB, que custodia desde hace más de una década el legado histórico del baloncesto español e internacional.

Sus fondos incluyen miles de documentos, libros y objetos con los que se puede recorrer más de un siglo de historia de este deporte. El espacio también acoge presentaciones oficiales, homenajes, encuentros institucionales, visitas escolares y actividades divulgativas.

Durante la vigencia del convenio, el museo reforzará su carácter interactivo y abierto a todos los públicos para contribuir a la difusión del baloncesto y a la dinamización social y cultural de Madrid.

GALA FEB Y HALL OF FAME

La capital celebrará asimismo entre 2026 y 2029 la Gala FEB, el encuentro anual que reúne a instituciones, clubes, deportistas y otras figuras destacadas del baloncesto español.

La cita, organizada por la Federación junto al diario 'Marca', reconoce cada temporada a las personas y entidades que han contribuido de forma especialmente relevante al desarrollo y crecimiento de este deporte.

El programa se completará con la celebración en Madrid, entre 2027 y 2029, del Hall of Fame del Baloncesto Español, impulsado por la FEB y el diario 'AS' para reconocer a las personalidades y entidades que han contribuido de forma decisiva al prestigio del baloncesto.