Madrid no busca ser un 'Gran Hermano' pero seguirá sumando cámaras de forma "quirúrgica" a las 404 ya instaladas

La vicealcaldesa de Madrid, portavoz y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz

MADRID, 9 Feb.

La vicealcaldesa de Madrid, portavoz y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, ha asegurado que el objetivo del equipo de Gobierno "no es, no ha sido ni va a ser nunca convertir Madrid en un 'Gran Hermano'" pero sí pretenden "seguir siendo la ciudad libre que siempre ha sido y para que así sea las cámaras de videovigilancia van a seguir siendo una herramienta fundamental y que se van a seguir usando de manera quirúrgica en puntos concretos de la ciudad y con todas las garantías legales".

Son 404 cámaras instaladas y destaca que más de un 45% de ellas (183) lo han hecho desde que José Luis Martínez-Almeida accedió a la Alcaldía (72 en lo que va del actual mandato y las restantes 111 en el anterior) con una inversión de más de 5,5 millones de euros. El año pasado la Policía Municipal recibió 3.154 solicitudes de imágenes, tres veces más que en 2020, cuando fueron 1.023, cifra que ha ido creciendo anualmente a medida que aumentaba su instalación.

El 91,5% de estas peticiones llegan de Policía Nacional y el resto, de los juzgados y de otros cuerpos de seguridad, sobre todo por robos con violencia e intimidación, lesiones y hurtos. También las hay relacionadas con la violencia de género y en algunos casos con el crimen organizado o incluso se han empleado para la resolución de algún homicidio, ha detallado Sanz desde el Centro Integrado de Señales de Video (CISEVI) de Policía Municipal, donde agentes municipales especializados reciben y custodian las imágenes de vídeo de estas cámaras.

La Policía Municipal supone un 6,6% en la petición de imágenes, por delante de la Guardia Civil (un 1 %) y los juzgados (cerca de otro 1%). Estas cámaras ayudan a resolver delitos vinculados con la criminalidad más convencional, la más relacionada con delitos contra la propiedad, reduciendo su tasa, como ha destacado la vicealcaldesa, pero la preocupación de Madrid está en el incremento de "reyertas, agresiones con armas blancas y agresiones sexuales". Ha destacado los casos de Lavapiés y de la calle Cullera.

"NECESITAMOS CAMBIOS LEGALES"

"Lo voy a volver a decir, como lo digo siempre, necesitamos cambios legales porque no es de recibo que los agentes de Policía Municipal o los agentes de Policía Nacional detengan diez, quince, veinte veces a una persona que entra por una puerta de una comisaría y sale por la de atrás y vuelve a cometer esos mismos delitos a la semana siguiente", ha reclamado.

Se necesita "endurecer el Código Penal para que ciertas actuaciones delictivas, todo lo que tiene que ver con el uso de armas blancas y la multirreincidencia, esté mucho mejor penada y castigada".

CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN CASI UN TERCIO

En lo que va de mandato se han instalado un total de 72 cámaras: cuatro para ampliar el sistema de Puerta del Sol (Centro), 16 en la plaza del Dos de Mayo (Centro), quince en Plaza Elíptica (Carabanchel/Usera), 18 en la calle Cullera (Latina), cinco en Parque Calero (Ciudad Lineal) y catorce en Parque Pradolongo (Usera).

Además se trabaja en la instalación de nuevos sistemas en las plazas de Oporto (Carabanchel), en Jacinto Benavente (Centro) y en parque Paraíso (San Blas-Canillejas); en la renovación de los de Tirso de Molina (Centro) y AZCA (Tetuán); y en la ampliación de las ya existentes en el entorno de la calle de Peña Gorbea del barrio de San Diego (Puente de Vallecas).

En el anterior mandato, el primero con Almeida como alcalde, se instalaron un total de 111 cámaras operadas por Policía Municipal en la ciudad, en concreto en los barrios de Bellas Vistas (Tetuán), en Peña Gorbea (Puente de Vallecas), en el polígono de Marconi (Villaverde) y en los barrios del distrito de Centro de Lavapiés, Chueca y en la red de la calle Montera, que fue renovada, al igual que los sistemas ubicados en Lavapiés y en la calle Ballesta.

Gran parte de las cámaras instaladas por este gobierno están dotadas con inteligencia artificial (IA), que presta gran ayuda al operador en las búsquedas y que se está implementando en los nuevos sistemas que se instalan. Cuentan ya con esta tecnología 120 cámaras operadas por Policía Municipal, casi un tercio del total, un 29,7%, y todas ellas instaladas en los mandatos de Almeida.

El Gobierno de Madrid seguirá escuchando a las Juntas y a los vecinos, además de a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para detectar nuevas necesidades.