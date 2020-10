Madrid pide "claridad y lealtad" al Gobierno central con respecto a la posibilidad de limitar la movilidad

Dice que una propuesta del Gobierno central para limitar la movilidad de 00 a 6 horas sería "bienvenida"

MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha pedido "claridad y lealtad" al Gobierno central, que a su juicio no se ha pronunciado sobre el "paraguas jurídico administrativo que va a dar a las comunidades autónomas" en lo que respecta a limitar la movilidad de los ciudadanos.

Así lo ha manifestado en la rueda de prensa donde ha anunciado las nuevas medidas que entrarán en vigor cuando decaiga el estado de alarma, entre las que destaca la prohibición de las reuniones tanto en lugares públicos como privados entre las 00 horas y las 6 horas.

Escudero ha apuntado que espera que "en esta contraprogramación que ha hecho el ministro de Sanidad", en alusión a la rueda de prensa convocada para este viernes por Salvadro Illa, "o luego en la declaración que vaya a hacer el presidente del Gobierno de España", Pedro Sánchez, pongan de manifiesto "de qué manera van a hacer algo que hay que reconocer que no han hecho durante todo este tiempo, que es dar ese paraguas jurídico a las comunidades autónomas para tomar decisiones mucho más claras, mucho más respaldadas, con respecto a la movilidad".

Escudero ha precisado que las medidas de la Comunidad de Madrid actúan "sobre la actividad", que es donde asegura que tienen competencias, mientras que la limitación de la movilidad depende del Gobierno de España, como "ha demostrado con la imposición y el atropello del estado de alarma". "Por lo tanto será el Gobierno de España el que tenga que facilitar ese paraguas jurídico administrativo para poder hacerlo", ha apostillado.

"Lo único que espero es claridad y lealtad, que son dos cuestiones que hemos echado en falta durante todo este tiempo", ha agregado Escudero, quien ha insistido en que el ministro "tampoco aclaró mucho" después del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud "la vía" para que una comunidad pueda establecer limitaciones de movilidad, ni "en qué términos se iba a pronunciar el Gobierno de España".

"Si nosotros pudiésemos aplicarla desde las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana sería una medida que es bienvenida", ha agregado el consejero con respecto a una "oferta" del Gobierno central para aplicar el toque de queda, aunque ha rechazado dicha denominación, subrayando que lo correcto es hablar de limitar la movilidad.

Escudero también ha explicado que la Comunidad de Madrid rechazó la guía que el Ministerio de Sanidad llevó a votación no por oponerse a que haya "un elemento básico común", sino porque "por rigor" no podían aprobar un documento que no han recibido hasta este viernes a las 8.50 horas. "Como mínimo exigíamos que ese documento lo hubiésemos tenido con cierta antelación", ha apostillado.

Por otro lado, Escudero ha exigido que la colaboración en cuanto a vigilancia se produzca de "manera real" y ha insistido en la necesidad de controlar a los viajeros que llegan a al aeropuerto de Barajas y a los centros de transporte madrileños.