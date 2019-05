Madrid en Pie dice 'no' a Chamartín y a obras faraónicas, propone plan de equipamientos y reconsiderar el Open

Publicado 06/05/2019 16:19:23 CET

Gaysper entra en el debate: Carlos Sánchez Mato llevaba el fantasma arcoíris como pin en la solapa y espeta a Vox que es "insultante" que quieran trasladar el Orgullo

MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato de IU Madrid en Pie Municipalista, Carlos Sánchez Mato, ha destacado este lunes que siempre votarían 'no' a la Operación Chamartín --con "un plan secreto" con el que ha apuntado al ministro en funciones Ábalos "para que no se conozca el expolio de BBVA y Adif"-- y rechazan las 'obras faraónicas' mientras que apuestan por "un urbanismo de consenso, que es trabajar con las necesidades de los vecinos".

Esto lo materializarían con un plan de equipamientos a desplegar de manera inmediata en la ciudad consolidada, ha indicado durante el primer debate a seis entre los aspirantes a liderar el Consistorio de la capital, donde ha desgranado que otra de sus medidas es replantear el Open de Tenis tal y como está firmado.

Carlos Sánchez Mato, con un pin en la solapa de Gaysper, ha defendido que potenciar el transporte público es feminismo, y que hay que llevar más BiciMad a la ciudad y recuperar las acciones de Metro porque el Ayuntamiento de Madrid tiene capacidad para ello. En el debate municipal organizado por el Grupo Prisa para El País y la Cadena Ser, Sánchez Mato, que ha señalado que tiene abono transporte, ha destacado que en política de movilidad se han hecho "avances considerables" en los últimos cuatro años, "más allá de elementos de gente que sigue en el siglo pasado" ante una "crisis ecosocial" de la que están advirtiendo los adolescentes.

Madrid En Pie aboga por "recuperar las acciones de Metro que (el exalcalde) Alberto Ruiz-Gallardón malvendió en 2011 porque el Ayuntamiento tiene capacidad de actuar como operador privilegiado y revinvertir en Metro por su capacidad financiera". "Podíamos unir El Cañaveral con la línea 2 de Metro, ampliar BiciMad, crear zonas de aparcamiento vecinal en zonas cercanas a Madrid Central, actuar sobre las autopistas de entrada a Madrid, aumentar los carriles bici y una ordenanza del taxi que les proteja frente al canibalismo de las VTC", ha lanzado.

"POTENCIAR EL TRANSPORTE PÚBLICO ES FEMINISMO"

En su paquete de propuestas no ha olvidado "incorporar el enfoque de género porque hombres y mujeres no tienen los mismos patrones de movilidad". "Potenciar el transporte público es hacer feminismo de verdad y no llenarse la boca de feminismo liberal y otros apellidos cuando se prima el vehículo privado". Se trata, en definitiva, de "agudizar el camino" y espera no encontrarse en la próxima legislatura con una oposición "que quiera ver el Retiro como pasto del vehículo privado".

El candidato de IU Madrid en Pie Municipalista ha planteado reservas de vivienda pública en al menos el 30 por ciento en los desarrollos urbanísticos, "no con algún tipo de protección pública" para conseguir una cifra de vivienda pública similar a la de la media europea, que es del 11 por ciento. En este momento en la ciudad es de un 1 por ciento.

Desde Madrid en Pie reclaman menos colaboración público-privada y más colaboración pública para ejecutar los desarrollos del futuro para hacer frente a la "situación de emergencia" que se vive actualmente. En este punto ha destacado que para 288 viviendas en la última promoción de la EMVS se presentaron 30.000 solicitudes y todo en una ciudad con unas 150.000 viviendas vacías.

Sánchez Mato ha puesto el foco en los desahucios, como el que ha sufrido hace escasos minutos "Soraya y sus tres críos en Vicálvaro", algo "dolorosísimo para un concejal", ha asegurado el concejal-presidente de este distrito. Es por eso que ha instado a "evitar desahucios cuando no hay alternativa habitacional, como dice la ONU, e incrementar el parque público de vivienda".

"Antes de avanzar en futuros desarrollos hay que consolidar los que existen porque en este momento El Cañaveral no tiene escuela infantil, ni colegio público, ni instituto ni centro de salud", ha dicho. Ahí es donde encajan el plan de equipamientos para la ciudad consolidada. Todo ello unido a la revisión del Plan General de Ordenación Urbana, "que es del PP y que no comparte la mayoría social de la ciudad". Se trataría de un nuevo PGOU que no esté al servicio "de los intereses de los grandes poderes económicos y financieros sino a favor de los vecinos".

BAJADAS IMPOSITIVAS PARA BARRIOS CASTIGADOS

El bloque de economía, área de la que fue delegado, le ha servido para demostrar que en estos años de mandato se ha demostrado que "es posible hacer compatible una bajada tributaria --como la del tipo impositivo del IBI y con especial incidencia en los 22 barrios más castigados por la crisis-- con una subida a los grandes patrimonios", que ha supuesto "más recaudación para la ciudad" gracias al superávit fiscal.

Una de las consecuencias de esta política ha sido la "bajada descomunal de la deuda y el incremento del gasto social y de la inversión", algo de lo que se siente especialmente orgulloso, y pese a que "desde la derecha decían que era imposible". "Lo hemos hecho posible y proponemos ir más allá", ha indicado.

REPENSAR EL OPEN

Después de hacer una defensa de la cultura como elemento de riqueza siguiendo el modelo de los centros autogestionados, ya en materia de deporte ha defendido la necesidad de "repensar el Open de Tenis" porque en Roma, por ejemplo, no tiene coste para la ciudad y en Madrid se come la tercera parte del presupuesto en este ámbito.

Carlos Sánchez Mato ha llegado al debate con un pin en su solapa de Gaysper, el "fantasma que azuzó Vox horas antes de las elecciones generales del 28A y que ha acabado como icono contra la homofobia". Sentado a escasos metros del candidato de Vox a la Alcaldía, Javier Ortega Smith, el candidato de Madrid en Pie ha espetado que es "insultante" querer llevar el Orgullo a otro lugar.

Su 'minuto de oro' ha sido "para Verónica, que está parando un desahucio en Carabanchel", o para Ana, "que está luchando por que el futuro de los jóvenes no sean las casas de apuestas", personas que hace cuatro años se alegraron de la llegada de un nuevo gobierno, que se ha visto sometido a "presiones enormes".

A Verónica y a Ana "no les vale conformarse y quieren más". "Toca ya el Madrid de la gente y de los barrios que van más allá de las marcas, que cubran las necesidades de la ciudad y la alegría de la gente. Ya toca", ha concluido.

Tras el debate, el candidato ha trasladado a la prensa su agradecimiento a todos los colectivos que han hecho posible su intervención, algunos presentes, como "gente inmigrante, gente defensora del derecho a la vivienda, del sector del taxi, del mundo ecologista, de los derechos feministas y LGTBI...".