Madrid en Pie no hará una campaña contra Carmena, sino por la mayoría social "heredera orgullosa" de Ahora Madrid y 15M

Publicado 09/04/2019 12:44:09 CET

MADRID, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista de 'Madrid en Pie Municipalista', Carlos Sánchez Mato, ha afirmado este martes, durante la presentación de la candidatura, que no harán campaña contra la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, "ni contra nadie", sino para mostrar "un modelo de ciudad diferente que ofrecer a la gente", a los que salieron a la calle el 15M y a los que salieron de la abstención en 2015 para votar a Ahora Madrid.

"El sí se puede convertido a una realidad muy específica. Tenemos capacidad de organizar políticas en los distritos y seremos capaces de seducir para poner en el centro a esa gente. Pensamos en una ciudad de todos y no es la satisfacción que los élites de la sociedad", ha dicho tras la presentación de los resultados de las primarias de Madrid en Pie Municipalista.

En ellas ganó Sánchez Mato, de IU, con 1.600 puntos, seguido del también concejal Pablo Carmona (Bancada Municipalista), con 1.152 y de la edila de Anticapitalistas Rommy Arce, con 542, aunque irá de número dos de la lista por corrección la género que aplican. Le siguen la activista feminista Fefa Vila y las concejales Montserrat Galcerán y Yolanda Rodríguez.

El también exdelegado del Economía y Hacienda en el Ayuntamiento de Madrid ha señalado que las primarias han sido "una pelea absolutamente cordial y lo más cooperativa posible". "Las primarias es un punto de partida, un verdadero trampolín para dar unas buenas noticias", ha añadido.

Según ha explicado, se presentan para que la gente desencantada vuelva a las instituciones y les vean como "una alternativa factible para hacer realidad las necesidades de esa mayoría social". "Esto es política y hay cosas que este gobierno no ha sido capaz de llevar a término. Esas cosas necesarias e imprescindibles, como el modelo de ciudad, en satisfacción de las necesidades sociales, de la vivienda. Sabemos cómo hay que hacerlo y sabemos que se puede hacer y hemos de combinar la necesidad de hacerlo con nuestra solvencia a la hora de la gestión. Ha quedado demostrado que podemos llevar a cabo con éxito esa tarea", ha indicado.

Sánchez Mato ha apostado por "deshacer ese mantra de que la izquierda transformadora no tiene capacidad de llevar adelante sus programas porque no tiene ese elemento de gestión y capacidad para hacerlo". "Nosotros y el resto de los que han peleado hemos demostrado que eso es posible y que tenemos voluntad política par llevarlo a cabo", ha reiterado.

"No queremos que la gente caiga del desánimo y piense que cuando llegamos a la institución cambiamos nuestra política y la hacemos igual que la derecha porque eso produce desencanto. Incluso con los obstáculos que nos han puesto tenemos capacidad de transformar. No dejemos de ser activistas porque seamos concejales", ha proseguido.

Preguntado por si apoyarían la investidura de Manuela Carmena si sus escaños son fundamentales para ello, el candidato de Madrid en Pie Municipalista ha indicado que tomarán esa decisión de manera colectiva, "como siempre se ha defendido en Ahora Madrid".

Y ha añadido que coincide con ellos en el elemento "fundamental", que es que no quieren que las políticas de derechas se hagan con la ciudad pero "ni realizado por la derecha ni por la izquierda" y espera que en en caso contrario, que Más Madrid tenga que elegir apoyarle a él como alcalde, hagan lo mismo.

Carlos Sánchez Mato también se abren a la los "compañeros de Podemos" que apuesten por su candidatura municipal y les han ofrecido "colaboración". "No venimos a fragmentar a la izquierda. Nosotros en 2015 estábamos en el mismo sitio que antes. La izquierda transformadora no nos sobra nadie. En el proceso de primarias hemos tenido una capacidad enorme de representación de las minorías, como caracterizó eso mismo al proceso de Ahora Madrid, del que nos consideramos herederos orgullosos, y ese es el tema, que es un antídoto contra la extrema derecha", ha esgrimido.

El también concejal presidente de los distritos madrileños de Latina y Vicálvaro ha insistido en que "por supuesto que es posible" llegar a algún tipo de acuerdo con Podemos para ir juntos con ellos en las elecciones regionales.

"Las diferentes fuerzas de Madrid en Pie en la Comunidad consideramos que hasta el último momento habrá que intentarlo y me consta que estamos intentándolo ahora mismo y lo intentaremos hasta el último momento porque la izquierda merece estar representadas en la instituciones con toda la fuerza posible para acabar con más de dos décadas de expolio en la Comunidad", ha aseverado.

CARMONA, PELEAR CONTRA "LA BANDA DE LA PORRA"

Por su parte, Pablo Carmona, ha elogiado el sistema de primarias con el método Dowdall aplicado. "Nos hemos acostumbrados que en el bloque del cambio siempre se anunciaba que algún sector o parte excluida. Nuestro sistema permite y se abre a que todas las sensibilidades tengan un sitio en la lista final y ha permitido una lista diversa, heterogénea, que da cabida a personas, y también un proceso abierto a distintas sensibilidades vecinales, ecologistas y feministas", ha agregado.

Carmona se ha lanzado a "ganar calle a calle en un momento de avance de la derecha, que ha traído actitudes mafiosas en toda España" y a pelear contra "la banda de la porra". "Hemos constituido una lista ampliamente inclusiva en la que hemos incluido mecanismos de igualdad de género, que favorece las posiciones de mujeres dentro de la lista definitiva; y el hecho novedoso que se ha permitido la participación de inmigrantes sin papeles, tanto de ser elegidos como elegir. Esto determina que queremos tener una lista que represente al conjunto de la sociedad, a todos los madrileños", ha añadido el concejal, que ha anunciado que han dejado los últimos puestos 6 puestos de la lista a personas relevantes y cuyos nombres revelarán próximamente.

Por su parte, Rommy Arce, se ha sumado "a la celebración del éxito de estas primarias, en el que todas las organizaciones han cooperado". "Hemos puesto en marcha todo el proceso de elaboración programática de forma colectiva, barrio a barrio. Nos queda un trabajo de un programa fuerte y valiente para transformar la sociedad. Son 100 medidas que representan todas las demandas, desde el Madrid que se lanzó a la calle en 2011", ha sostenido.

Entre esas medias ha aludido a la remunicipalización de servicios públicos, a la auditoría de la Deuda que se inició esta legislatura y quedó pendiente, a una política de vivienda que acabe con los desahucios y a enfrentar "medidas urgentes de rescate ciudadano, una renta municipal que saque de la cuneta a muchos vecinos".

"Madrid sigue siendo una ciudad profundamente desigual y por eso hemos hecho un programa valiente con los organizaciones políticas y con colectivos sociales e activistas que son lo mejor de la ciudad, que se han enfrentando desde hace tiempo a las políticas neoliberales del PP", ha comentado.

Durante la presentación de la candidatura también ha tomado la palabra la activista feminista y lésbica Fefa Villa, que ha señalado que se une "en la alegría política y para trabajar con determinación sobre los problemas concretos de la gente, con la gente y por la gente".

"La gente no es una abstracción, son personas de carne y hueso con problemas concretos. Las mujeres diversas, lesbianas, inmigrantes, trabajadores, son nuevos sujetos políticos, con voz propia y no es que nosotras la pongamos en el centro, sino que están en el centro. Por eso reivindicamos respuestas concretas a problemas de discriminación y de desigualdad. Ya no queremos esperar", ha dicho.

Luego ha intervenido Ana Iglesias, miembro de la plataforma Zona Norte contra la operación Chamartín, "activistas que han estado brazo a brazo peleando y presentando nuestras alternativas". Cree que lo coherente sería que aplazaron esta operación urbanística que, a su juicio, "exclusivamente favorece al BBVA.