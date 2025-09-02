Madrid pone en marcha un 'wallapop gratuito' para dar una segunda vida a grandes muebles y electrodomésticos

Centro de reutilización de ReMAD para objetos de grandes dimensiones en el Polígono Industrial de Villaverde - EUROPA PRESS

El Ayuntamiento de Madrid ha puesto en marcha un 'wallapop municipal gratuito' para dar una segunda vida a muebles de grandes dimensiones, electrodomésticos o cualquier objeto voluminoso que pueda reutilizarse, del que podrá beneficiarse cualquier persona que esté dada de alta en ReMAD, el servicio de intercambio de objetos municipal.

Con el nuevo contrato de modernización de puntos limpios que entró en vigor en diciembre pasado, el Ayuntamiento ha ampliado este servicio mediante la creación de los Centros de Reutilización de Residuos (CRR), donde se recepcionan, acondicionan y ponen a disposición de los ciudadanos objetos voluminosos y aparatos eléctricos en buen estado.

Con motivo de la puesta en marcha de esta nueva prestación, el delegado del Área de Gobierno de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, acompañado del concejal delegado de Limpieza y zonas Verdes, José Antonio Martínez Páramo, y el concejal de Villaverde, Orlando Chacón, ha visitado las instalaciones de uno de los Centros de Reutilización de Residuos que ya se encuentra operativo, el ubicado en el Polígono Industrial de Villaverde, situado en la calle de San Norberto, 44.

Se trata de un centro de 1.800 metros cuadrados, ya en funcionamiento, dotado de zonas de autoreparación, talleres de rehabilitación y espacios de exposición. Próximamente, se abrirán otros similares en el camino de Coslada, 18 (San Blas-Canillejas), con 1.800 metros de superficie, cuya apertura está prevista en breve, y en la calle de las Islas Bermudas, 2 (Fuencarral-El Pardo), un espacio de menor tamaño, de 350 metros cuadrados, destinado a la exposición y entrega de objetos revisados, que también estará operativa próximamente.

"Es un wallapop municipal gratuito, porque no hay que destinar recursos económicos, sino solo puntos que uno obtiene dándose de alta y entregando otros objetos", en palabras de Carabante.

Así, los interesados deberán registrarse como usuarios en la plataforma y subir una foto y descripción del objeto del que se quieran deshacer y que formará parte del catálogo de ReMAD. Deberán depositar este objeto en algunos de los 16 Puntos Limpios Fijos para que queden disponibles para otro usuario.

Cada vez que un usuario publique un objeto y lo lleve a uno de estos puntos limpios ganarán 100 puntos con los que podrán retirar del catálogo otros artículos que sean de su interés.

Para hacerse con los enseres en los que estén interesados, los usuarios deberán introducirse en el catálogo, reservar el objeto deseado y acudir al punto limpio en el que se encuentre a retirarlo. Cada vez que se retira un producto el usuario resta 50 puntos.

Los artículos podrán llegar por entrega directa de los ciudadanos o a través de los puntos limpios. Tras su depósito serán revisados por Empresas de Inserción y Centros Especiales de Empleo autorizados.

¿QUÉ ES REDMAD?

ReMAD es una iniciativa municipal puesta en marcha en 2019 que ofrece una segunda vida a los objetos de los que deseen deshacerse los madrileños y en los que otras personas puedan estar interesados.

Los artículos se recogen en 16 Puntos Limpios Fijos (PLF) de varios distritos de la capital que, tras pasar un control de calidad, son puestos a disposición de los ciudadanos en la plataforma donde los usuarios pueden reservar objetos a través de un catálogo y publicar sus productos.

En julio, la plataforma alcanzó los 16.061 usuarios registrados, quienes han contribuido con la publicación de más de 97.000 objetos, de los que 85.681 artículos han sido reutilizados tras las revisiones que realiza el servicio, con una tasa de reutilización del 87,6%.

Los Puntos Limpios que más han contribuido a esta cifra son Villa de Vallecas (8.616 objetos), Puente de Vallecas (8.530) y Hortaleza (8.031), según los datos del Ayuntamiento.

Entre los Puntos Limpios con mayor número de usuarios destacan Arganzuela (4.173 personas registradas), Chamartín (1.145) y Hortaleza (1.038). En cuanto a la subida de artículos, lideran la clasificación Villa de Vallecas (10.277), Puente de Vallecas (9.304) y Hortaleza (9.014). Los objetos más habituales en la plataforma son juguetes, libros, revistas, cómics y material deportivo, mientras que entre los más solicitados sobresalen las bicicletas.

Un proyecto municipal basado en la sostenibilidad y la reutilización que ha recibido el galardón en la II Edición de los Premios a la Mejor Práctica de Economía Circular en España, otorgados por el Club de Excelencia en Sostenibilidad y BASF.

MEJORAS EN LA RED DE PUNTOS LIMPIOS

A su vez, el Consistorio ha llevado a cabo una mejora integral de la red de puntos limpios en la ciudad. Así, en cuanto a los Puntos limpios móviles 24 horas (PLM24), hay nuevos contenedores de 15 metros cuadrados, compartimentados para residuos especiales, en zonas y días donde se celebran mercadillos semanales.

