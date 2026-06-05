Madrid presenta el mayor dispositivo policial de su historia para recibir al Papa León XIV

Un agente de la Policía Nacional durante la presentación del dispositivo de Seguridad Aérea con motivo de la próxima visita apostólica del Papa León XIV, a 3 de junio de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La visita del Papa León XIV a España, y concretamente a Madrid, se ha convertido en todo un reto para la seguridad, por encima de la cumbre de la OTAN de junio de 2022, y ha requerido de un dispositivo nunca antes visto en la historia democrática de España para garantizar el buen desarrollo de la visita no solo del jefe de Estado de la Ciudad de Vaticano, sino también del líder espiritual de los católicos.

En concreto, más de 14.000 efectivos velarán por la seguridad desde este sábado y hasta el martes, fecha en que el Pontífice pondrá rumbo a Barcelona. La Policía Nacional aportará 9.700 unidades madrileñas pero también venidas de otros puntos del país, que se sumarán a 625 guardias civiles y los más de 4.000 agentes municipales que dispondrá el Ayuntamiento de Madrid.

El plan especial de seguridad de la Policía Nacional se articula a nivel de superficie, con agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP), Caballería y Guías Caninos, así como unidades de Protección Ambiental, la Brigada Móvil y la Unidad de Prevención y Reacción junto al Grupo Especial de Operaciones (GEO) y escoltas de la Unidad Central de Protección.

El dispositivo también atenderá posibles amenazas bajo tierra con la Unidad de Subsuelo y también desde el cielo con helicópteros, drones y un avión de la Unidad Aérea. De hecho, la Policía Nacional ha hecho especial hincapié en la prohibición de uso de drones de particulares durante los días de la visita.

En Madrid también habrá desplegadas unidades especializadas del Servicio de Armamento, de Telecomunicaciones y del Área de Informática de la Policía Nacional.

De parte de la Guardia Civil intervendrá la Agrupación de Tráfico, encargada del acompañamiento al Papa desde el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas hasta el Palacio Real. Además, participarán también agente de la Unidad Especial de Intervención (UEI), del grupo de élite de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) y del Equipo de Vigilancia Aeroportuaria (EVA).

El dispositivo contará también con unidades especializadas como los Técnicos Especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos (TEDAX), o el Servicio de Desactivación de Explosivos y Defensa NRBQ. La Unidad de Subsuelo se ha encargado de la revisión del aeropuerto y pozos de la zona, mientras que la Unidad Fiscal del aeródromo también ha intensificado sus controles en los últimos días.

EL MAYOR DISPOSITIVO DE POLICÍA MUNICIPAL

Para la Policía Municipal de la capital la visita del Papa también supone un reto casi sin precedentes y para el que el Ayuntamiento ha organizado "el mayor operativo de seguridad municipal que se ha puesto en marcha" en la capital centrado principalmente en la seguridad ciudadana en las zonas de concentración, el control de flujos de personas y los desplazamientos de las comitivas.

En el despliegue participarán agentes de todas las comisarías territoriales con especial atención a los días 6 y 7 de junio, cuando se prevén las principales concentraciones en la vía pública. El mayor despliegue se producirá en materia de tráfico, con 1.900 agentes encargados del acompañamiento de las comitivas.

Para garantizar la seguridad en los recintos y en los desplazamientos se combinarán recursos de vigilancia de cámaras a través del Centro Integrado de Señales de Vídeo, apoyo aéreo, y unidades caninas para el control de elementos peligrosos como drogas y explosivos. Asimismo, se hará especial seguimiento en las redes sociales para detectar posibles amenazas, una tarea que ya está en marcha desde hace semanas.

Participarán todas las comisarías territoriales, junto con efectivos de la Comisaría de Servicios Especiales, la Comisaría Central de Seguridad, las comisarías de Análisis Vial y Urbano, Apoyo Vial y Transportes, la Sección de Apoyo Aéreo, la Sección de Inspección y Evaluación de los Servicios (SIES), la Sección Canina, la Comisaría de Gestión de la Diversidad y la Sección de Análisis de la Información (SAI).

SERVICIOS SANITARIOS

En lo que refiere a los servicios sanitarios, Samur-Protección Civil desplegará en torno a un millar de efectivos así como cinco puestos sanitarios avanzados en la plaza de Cibeles --escenario de una misa multitudinaria el domingo-- y otros cuatro en la plaza de Lima, donde se prevé que medio millón de jóvenes asistan a la vigilia del sábado.

Durante la vigilia, estarán ubicados en Nuevos Ministerios, la plaza de Pablo Ruiz Picasso, la calle de Vitruvio esquina con José Gutiérrez Abascal y la calle de Hermanos Pinzón en su cruce con el paseo de la Castellana. Mientras que el domingo estarán en Gran Vía con calle Alcalá, Neptuno, en paseo del Prado entre la calle Montalbán y Juan de Mena, en la calle Armada Española y en la calle Bárbara de Braganza, entre Tamayo y Baus y Conde de Xiquena.

A estas capacidades se le sumarán equipos móviles de intervención rápida tanto a pie (Eco) como en bici (Lince) y moto (Halcones), que estarán repartidos por las principales zonas de afluencia. Además, técnicos de Madrid Salud realizarán controles adicionales en fuentes y puntos de agua públicos para garantizar su consumo seguir ante las aglomeraciones previstas.

Durante las semanas previas a la visita, Samur-Protección Civil ha formado a un total de 2.600 voluntarios en técnicas básicas de primeros auxilios. Además, el servicio está difundiendo recomendaciones básica de protección frente al calor, actuación ante atragantamientos o el comportamiento en situaciones de gran concentración de personas.

BOMBEROS DE MADRID

El Cuerpo de Bomberos de Madrid se desplazará por las principales zonas de la visita papal con tres bombas y un vehículo de mando de tal modo que tendrá la capacidad de intervenir o actuar con celeridad ante cualquier situación de emergencia que se pueda llegar a producir. Además participarán en la comprobación previa de los escenarios y la vigilancia de los carriles de emergencia.

Precisamente la dimensión del dispositivo de Bomberos de Madrid ha sido objeto de críticas por parte de los principales sindicatos, que han advertido de lo "insuficiente" de la movilización.

Más allá de esto, la sección de Participación Ciudadana de la Policía Nacional habilitará tres carpas donde trasladarán a los menores, personas mayores y otros asistentes que se pierdan entre las aglomeraciones de los principales eventos.

En lo que respecta a Summa 112, la Comunidad de Madrid no ha previsto un dispositivo especial para la cita, si bien se reforzará el servicio con siete gestores más en cada turno en la sala de operaciones de Emergencias.

Además, el Gobierno regional ha activado ya el Plan Territorial de Protección Civil de la Comunidad de Madrid (PLATERCAM) en su Situación Operativa 0, en fase de alerta, ante posibles incidencias que requieran de una mayor colaboración entre administraciones.