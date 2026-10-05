Madrid programa más de 400 actividades ambientales este otoño con trashumancia, aves y ciencia como protagonistas

Trashumancia, aves o ciencia: más de 400 actividades integran el programa Hábitat Madrid sobre el tesoro ambiental y natural de la capital - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid ha programado más de 400 actividades relacionadas con el patrimonio natural y ambiental de la capital para este otoño, con propuestas ligadas al Día Mundial de las Aves, la Fiesta de la Trashumancia, la Semana de la Ciencia y el programa Madrid Otra Mirada (MOM), entre otras iniciativas.

La programación, impulsada por el Departamento de Educación Ambiental del Ayuntamiento, incluye visitas guiadas a parques, viveros, huertos y centros de fauna, rutas en bicicleta, talleres, exposiciones, seminarios web y jornadas ambientales dirigidas a todas las edades. Las actividades son gratuitas y requieren reserva previa, ha indicado el Consistorio en un comunicado.

La agenda ha comenzado este fin de semana con motivo del Día Mundial de las Aves, con actividades destinadas a conocer la riqueza ornitológica de los parques de la Emperatriz María de Austria, Enrique Tierno Galván, Las Cruces y Oeste. También se han celebrado talleres de iniciación a la ornitología y sobre aves exóticas en el Aula Ambiental de la Cabaña del Retiro.

A finales de octubre, la Fiesta de la Trashumancia volverá a llevar los rebaños al centro de Madrid. La programación incluye seminarios web y jornadas formativas sobre pastoreo, exhibiciones de hilado de lana, talleres, cuentacuentos y el paseo familiar 'Pastores por un día', en el que los participantes acompañarán al rebaño por los pastos de la Casa de Campo.

La celebración concluirá el 25 de octubre con el tradicional recorrido por el centro de Madrid y con la exposición 'Trashumancia: patrimonio cultural inmaterial de la humanidad', que podrá visitarse en el Centro de Educación Ambiental de Casa de Campo.

Otra de las citas destacadas será la Fiesta de la Calabaza, que se celebrará el 17 de octubre en el Centro de Educación Ambiental de El Retiro. La jornada incluirá una muestra de productos locales, actividades relacionadas con el consumo responsable y la alimentación saludable y talleres familiares, además del concurso de calabazas gigantes y raras, cuyos ejemplares permanecerán expuestos durante varias semanas.

Dentro del programa 'Madrid Otra Mirada', la ciudad mostrará durante una semana parte de su patrimonio natural y cultural desde una perspectiva ambiental, con visitas a los parques históricos de la Fuente del Berro, El Capricho, Los Molinos y Torre Arias y al Vivero de Estufas de El Retiro.

Como novedad, esta edición incorpora una georruta para conocer las piedras y minerales utilizados en la construcción de la ciudad. La programación incluye además una ruta de senderismo por Tetuán, un recorrido en bicicleta por los arroyos de Madrid y el paseo-taller 'Fascinación por las plantas', en la Casa de Campo.

BELLOTADA FAMILIAR, CONSTRUCCIÓN DE CAJAS NIDO Y CENSO DE AVES

La Semana de la Ciencia y la Innovación tendrá también presencia en la programación ambiental, con actividades en el Centro de Educación Ambiental de Casa de Campo, entre ellas una bellotada familiar, un paseo-taller bioinspirador y otro dedicado a la observación del parque. En El Retiro se organizará un taller de construcción de cajas nido, el censo anual de aves invernantes y una actividad familiar sobre rastros y huellas de la fauna.

El Centro de Educación Ambiental de El Retiro también ofrecerá una ruta senderista para interpretar el paisaje y la geomorfología del parque.

Por su parte, el Centro de Educación Ambiental Dehesa de la Villa ha programado itinerarios guiados y talleres sobre papel reciclado con estampación botánica, fotografía con cámaras réflex, adornos navideños y cosmética natural. Como novedad, se impartirá un taller sobre elaboración de productos de limpieza sin tóxicos.

La programación de este centro se completa con una exposición dedicada a los murciélagos, un taller de mecánica básica de bicicletas y 'Compostagram', una actividad sobre la red trófica y social del suelo y los organismos que intervienen en la producción de compost.

VISITAS A INSTALACIONES AMBIENTALES DE LA CAPITAL

En materia de prevención y gestión de residuos, el programa Mercadea desarrollará actividades informativas sobre reducción y separación de residuos textiles en las universidades Rey Juan Carlos, Carlos III y Complutense. La Universidad Autónoma acogerá además una feria agroecológica.

La agenda de otoño contempla asimismo visitas a instalaciones ambientales de la capital, entre ellas la Planta de Compostaje de Migas Calientes y el Parque Tecnológico de Valdemingómez, con transporte incluido. En la caseta de calidad ambiental de El Retiro se celebrará el taller 'El aire invisible', centrado en los bioindicadores relacionados con la calidad del aire.

Otros centros de educación ambiental también han preparado actividades para los próximos meses. El CEA Princesa Leonor ofrecerá itinerarios por el parque de Valdebebas-Felipe VI y una yincana familiar, mientras que el Centro de Visitantes del Parque Tecnológico de Valdemingómez organizará rutas interpretativas y visitas a la planta de tratamiento.

El Centro de Interpretación de Madrid Río contará con talleres de origami, tarjetas navideñas, maceteros reciclados y actividades sobre fauna, además de visitas al invernadero de Arganzuela, Madrid Río y el parque Lineal del Manzanares.

Por último, el punto de información del parque Juan Carlos I ofrecerá un paseo en tren y actividades para conocer el patrimonio monumental del recinto.

Toda la programación puede consultarse en la Agenda de Actividades Ambientales de Otoño 2026 del Ayuntamiento de Madrid.