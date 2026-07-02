Madrid prorroga con 2,5 millones el contrato de conservación del Manzanares hasta septiembre de 2027

Imagen del río Manzanares a su paso por los alrededores de la presa de Mingorrubio - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado la prórroga del contrato de servicios para la conservación del río Manzanares por un periodo de un año, hasta el próximo 30 de septiembre de 2027, con una inversión de 2,5 millones de euros.

Así lo ha anunciado la vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, donde ha explicado que el objetivo de este contrato es garantizar la protección del río desde el punto de vista medioambiental e hídrico, así como el mantenimiento de sus ecosistemas fluviales y de sus instalaciones asociadas.

El contrato, puesto en marcha en 2022, está impulsado por el Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad y se ocupa del tramo del Manzanares comprendido entre la presa de El Pardo, excluida esta infraestructura, y el límite sur del término municipal de Madrid, en la zona de Getafe.

Se trata de un contrato único y no divisible en lotes, dado que cualquier actuación en uno de los ámbitos del río influye en el resto del entorno. Por ello, las acciones se desarrollan de forma coordinada y con un criterio de gestión general.

Durante estos años de vigencia, el contrato ha permitido avanzar en el control de la calidad de las aguas, la actuación sobre la vegetación existente en los márgenes del río y la vigilancia y seguimiento de la fauna piscícola y avícola vinculada al ecosistema fluvial.

También incluye la correcta explotación y mantenimiento de los equipos electromecánicos de regulación del caudal del cauce, con el objetivo de evitar posibles averías o corregirlas, así como el mantenimiento de la red de telecontrol y telemando y la vigilancia de las infraestructuras de las que dispone el río.

RETORNO DE LA NUTRIA

Sanz ha destacado que los resultados de estas actuaciones son "obvios" en lo que respecta a la renaturalización del Manzanares a su paso por Madrid, con una progresiva recuperación de la biodiversidad y la presencia de aves, reptiles, pequeños mamíferos y diversas especies de peces que habían desaparecido durante décadas.

En este contexto, la vicealcaldesa ha subrayado que recientemente se ha constatado el retorno de la nutria al cauce del río, algo que constituye, a su juicio, un "indicador inequívoco" de la mejora ambiental, de la calidad del agua y de la recuperación del ecosistema fluvial.

Según ha explicado, esta aparición confirma que el río vuelve a ofrecer condiciones adecuadas de calidad del agua, disponibilidad de alimento y refugio para estas especies.

Esta recuperación ha sido posible, según recoge el Ayuntamiento, gracias al proyecto de refuerzo de la ictiofauna del Manzanares, que integra medidas como la suelta de especies de peces autóctonas, el programa de control de calidad de las aguas mediante análisis fisicoquímicos y microbiológicos, la eliminación periódica de residuos del cauce y las riberas y las campañas de sensibilización y vigilancia para reducir la generación de residuos.

Sanz ha defendido además la utilidad de este contrato en episodios como las crecidas registradas el año pasado, al considerar que el buen estado de los márgenes del río y su mantenimiento contribuyeron a evitar mayores afecciones al entorno.