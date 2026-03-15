Madrid quiere unirse al club de Morata, Móstoles o Parla y declarar su Semana Santa fiesta de Interés Turístico Regional

Archivo - Varias personas portan un trono durante el encuentro de la Soledad y el Desamparo con la imagen del Cristo Yacente, en la calle de Alcalá, a 19 de abril de 2025, en Madrid (España). La procesión de la Soledad y el Desamparo recorre, como parte d - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Madrid quiere unirse al club de Morata de Tajuña, Torrejón de Ardoz, Daganzo, Móstoles, Villarejo de Salvanés, Parla y Carabaña y que su Semana Santa sea declarada fiesta de Interés Turístico Regional.

El Ayuntamiento de Madrid aspira a conseguir esa declaración "con el objetivo de que siga creciendo y de que se consolide como un gran referente cultural, religioso y turístico", explicaba días atrás el concejal-presidente de Centro, Carlos Segura.

Los votos de Vox, PP, CS y Grupo Mixto consiguieron sacar adelante en el Pleno de Cibeles celebrado en febrero de 2023, durante el primer mandato de José Luis Martínez-Almeida, una proposición firmada por Javier Ortega Smith para iniciar los trámites con los que declarar la Semana Santa madrileña como fiesta de Interés Turístico Regional, paso previo a su declaración nacional. Más Madrid y PSOE se abstuvieron porque no comulgaban con el planteamiento de la argumentación presentada por Vox.

La Semana Santa madrileña, que arrancará el Viernes de Dolores, el próximo 27 de marzo, y se prolongará hasta el Domingo de Resurrección, el 5 de abril, revivirá siglos de tradición en sus calles y mucha devoción.

Como antesala, el pasado fin de semana tuvo lugar en la Plaza de la Villa el tradicional pregón, a cargo de Juan Manuel Venegas, de la Hermandad del Santísimo Cristo de la Fe y del Perdón y de María Santísima Inmaculada Madre de la Iglesia y Arcángel San Miguel, con la concentración de las hermandades penitenciales, con sus miembros portando sus distintos estandartes.

OCHO MUNICIPIOS MADRILEÑOS

Ocho municipios madrileños cuentan con la denominación de fiesta de Interés Turístico Regional: Morata de Tajuña, Torrejón de Ardoz, la Pasión de Daganzo, la Procesión del Encuentro de Móstoles, la Pasión de Jesús de Villarejo de Salvanés y de Carabaña, las de San Lorenzo del Escorial y Parla, amén de la Pasión de Chinchón y la Semana Santa de Alcalá de Henares, estas dos últimas que además están declaradas de Interés Turístico Nacional.

Así, en la procesión del Encuentro de Móstoles, a conmemorar el Domingo de Resurrección, los arcos de romero están presentes en diferentes puntos del recorrido, que además se caracteriza por el encuentro de dos pasos, el Cristo Resucitado, de la Cofradía Jesús Nazareno y Cristo Resucitado y donado por una vecina a la Parroquia de la Asunción en 1943, con y el paso de la Soledad, perteneciente a la Hermandad de Nuestra Señora de la Soledad.

En Torrejón de Ardoz ya hay constancia de que el siglo XVI la Cofradía de la Bula del Santísimo Sacramento organizaba procesiones de Semana Santa aunque la verdadera consolidación de esta celebración data del XVIII con la constitución de las cofradías de Nuestra Señora del Rosario y de la Vera Cruz y Nuestra Señora de la Soledad.

Entre los pasos destaca El Calvario, con las imágenes de Cristo y La Dolorosa, datado en los siglos XVI o XVII y atribuido a la escuela de Gregorio Fernández, máximo exponente de la escultura religiosa castellana del Barroco. La participación infantil está presente en el paso de La Santa Cena, el Jueves Santo, portado por una veintena de niños de entre 6 y 12 años.

la Pasión de Daganzo tiene una peculiaridad que la diferencia del resto de representaciones de la Pasión de Cristo y es la disposición circular de las escenas, lo que permite a los espectadores ver la representación en 360 grados, sin necesidad de desplazarse por las estaciones de la Pasión.

Los vecinos, que se encargan de preparar los decorados y vestuarios, se convierten en actores para representar los tres últimos días de vida de Jesucristo desde su entrada en Jerusalén hasta la Resurrección, en 16 escenas basadas en los textos de los Evangelios. Los espectadores se sitúan en la parte central de la plaza y las escenas se suceden a su alrededor.