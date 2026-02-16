Madrid reconoce a sus 25 centros de Enseñanzas Artísticas regionales por su labor como "puerta" al mundo profesional

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante el acto de reconocimiento a los centros públicos de Arte de la Comunidad de Madrid, en la Real Casa de Correos, a 16 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

La Comunidad de Madrid ha reconocido este lunes la labor que realizan sus 25 centros públicos de Enseñanzas Artísticas enfocados en la formación de los alumnos y como "puerta de entrada y saluda" hacia el mundo profesional, con 11.500 alumnos y casi 1.400 profesores en especialidades y disciplinas de la música y artes escénicas y plásticas y diseño.

Lo ha hecho en un acto en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, encabezado por la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y conducido por el director general de Enseñanzas Artísticas, Miguel Olite, que ha contado con la actuación musical del Dúo de Micaela y don José, de la ópera Carmen, o la de Danza Escuela Bolera, interpretado por alumnos del Real Conservatorio Profesional de Danza Mariemma.

En su intervención, la presidenta regional ha subrayado que la región puede decir "con orgullo" que cuenta con una red "de vanguardia" y ha resaltado el aumento de la inversión los últimos tres años en este ámbito, con un notable incremento del 60% en las ayudas para la ampliación de los estudios en el extranjero.

"Es muy importante reconocer su trabajo y lo hacemos hoy con este galardón que hemos entregado, artesanal, único, llamado la Puerta del Arte, que simboliza la entrada en la formación artística, es una puerta de entrada y una de salida hacia el mundo profesional", ha reivindicado.

Con este reconocimiento, quieren agradecer su "excelente labor y trayectoria" con la que la Comunidad de Madrid es hoy "referente nacional e internacional" en la formación de artistas. "De hecho, el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid es la matriz de todos los conservatorios de España, y estamos muy orgullosos de todos los artistas que habéis ayudado a crecer profesionalmente desde nuestros centros en la región, de vuestras obras, enseñanzas y de la calidad de vuestra tarea", ha señalado la presidenta madrileña.

Por ello, ha destacado que querían celebrar este acto en la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia de la Comunidad, porque es un edificio que representa a una región "especialmente sensible con las artes y lo español".

Díaz Ayuso ha recordado que el Ejecutivo autonómico ya trabaja en el diseño de la nueva sede del Conservatorio Superior María de Ávila, con 16 aulas de danza y 5 de teoría, así como un teatro con foso de orquesta, ambos en el barrio de Las Tablas, mientras que en el distrito de Latina se levantará un auditorio con dos salas de ensayo.

UNA LABOR EDUCATIVA CON "EXIGENCIA, VOCACIÓN Y COMPROMISO"

Por su parte, la directora de la Escuela de Arte La Palma, María Luisa Pérez Aguilar, ha agradecido estos reconocimientos, un gesto que les "honra" y que visibiliza la labor educativa que hacen estos centros y "que combina alta exigencia, vocación y compromiso con la cultura y con la sociedad sostenida en el tiempo".

"Las artes profesionales ocupan un lugar singular en el sistema educativo. Conservatorios de música, conservatorios de danza o escuelas de arte, son espacios donde la formación artística convive con la técnica, con la creación, donde el aprendizaje es muy riguroso y, a la vez, profundamente humano. Trabajamos con procesos largos, con práctica constante, constantemente con evaluación, y con algo que nos diferencia de cualquier otro sector educativo, que es el acompañamiento cercano", ha expresado.

En esta línea, el director de la Escuela Superior de Canto, Julio Muñoz Ortega, ha subrayado que las enseñanzas artísticas no son "un adorno de la sociedad contemporánea" sino un espacio "de pensamiento crítico, de investigación, de innovación y de construcción de ciudadanía".

"Las enseñanzas artísticas han convivido históricamente con una insuficiencia estructural de recursos y con un apoyo institucional que no siempre ha estado a la altura de su responsabilidad académica dentro del espacio europeo de educación superior", ha indicado.

RECONOCIMIENTOS

Los homenajeados hoy han sido los once conservatorios profesionales de música (Amaniel, Teresa Berganza, Victoria de los Ángeles, de Majadahonda, Joaquín Turina, Arturo Soria, Adolfo Salazar, De Majadahonda, Getafe y Alcalá de Henares, y los Centros Integrados de Enseñanzas Musicales Padre Antonio Soler y Federico Moreno Torroba); los tres conservatorios profesionales de danza (Carmen Amaya, Fortea y Mariemma).

También las cinco escuelas de arte públicas (Alberto Corazón, Francisco Alcántara de Cerámica, La Palma, N.º 3 y N.º 10) y a los seis centros de enseñanzas artísticas superiores (Real Conservatorio Superior de Música de la Madrid, Real Escuela Superior de Arte Dramático, Escuelas Superiores de Canto, Conservación y Restauración de Bienes Culturales, Conservatorio Superior de Danza María de Ávila y Escuela Superior de Diseño).

Todos los centros ofrecen itinerarios formativos llenos de creatividad y salidas laborales, con especialidades que se agrupan en cuatro categorías como las Enseñanzas Elementales de Música y Danza, orientadas a alumnos desde los 8 años.

Los estudiantes que cursan la especialidad de Música deben superar una prueba en la que se valoran sus aptitudes y capacidad auditiva y vocal, mientras que los de Danza tienen que demostrar sus condiciones físicas, expresivas y sentido musical. Al terminar estos estudios consiguen un título propio de la Comunidad de Madrid.

Por su parte, las Enseñanzas Profesionales de Música y Danza se desarrollan durante seis cursos, otorgan un título con validez en toda España y para acceder a ellas también hay que superar una prueba específica.

Y a los Estudios Profesionales de Artes Plásticas y Diseño se puede llegar por distintos itinerarios en función de si el aspirante cumple requisitos académicos, realiza una prueba de acceso o puede acreditar experiencia laboral en alguno de los 34 ciclos formativos que se imparten en la región.

Por último, las Artísticas Superiores son equivalentes a un título universitario, y para optar hay que tener un título académico --Bachillerato, Técnico Superior, Universitario-- y superar una prueba de acceso específica para cada una de las seis enseñanzas que se imparten: Música, Canto, Arte Dramático, Danza, Conservación y Restauración de Bienes Culturales y Diseño.