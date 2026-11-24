Archivo - Parque de El Capricho, a 2 de agosto de 2025, en Madrid (España) - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El histórico Palacio del Capricho, situado en el distrito de Barajas, abrirá sus puertas al público la próxima semana tras concluir un proceso de rehabilitación y musealización que ha supuesto una inversión municipal superior a los nueve millones de euros.

Así lo ha anunciado este martes la delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, durante el Pleno de Cibeles, donde ha confirmado la apertura del palacio la próxima semana, al repasar las actuaciones de recuperación del patrimonio histórico acometidas por el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida.

Precisamente, el alcalde había avanzado durante el Debate sobre el Estado de la Ciudad, que el nuevo equipamiento cultural estaría operativo este otoño, adelantando el calendario inicialmente previsto por el Consistorio.

Además, el pasado mes de septiembre la Junta de Gobierno aprobó modificar el nombre oficial del inmueble, hasta entonces Palacio Duques de Osuna El Capricho, por la de Palacio del Capricho, nombre con el que popularmente lo conocen los madrileños y con el que quedará integrado en el Sistema de Museos Municipales.

UN VIAJE AL MADRID ILUSTRADO

El nuevo espacio cultural permitirá conocer la historia de la quinta de la Alameda de Osuna, de sus propietarios y del contexto artístico e intelectual en el que se desenvolvió María Josefa Pimentel, duquesa de Osuna y una de las grandes mecenas de la Ilustración española.

El palacio fue escenario de tertulias, conciertos y encuentros entre artistas e intelectuales de finales del siglo XVIII y principios del XIX, entre ellos Francisco de Goya, quien realizó distintas obras para decorar sus estancias, como 'El aquelarre' y 'El conjuro'.

Los trabajos de rehabilitación, iniciados en 2022, se desarrollaron en dos fases con una inversión superior a los seis millones de euros, a los que se ha sumado posteriormente el proyecto de musealización.

Entre los elementos recuperados figuran las pinturas de los techos de los gabinetes del duque y la duquesa y el pavimento original del comedor de gala, inspirado en el mosaico de Issos hallado en Pompeya.