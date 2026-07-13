Madrid recupera desde los molinos americanos de la Quinta de los Molinos al Casino de Baile del Capricho

Vista del jardín árabe del parque Juan Carlos I. - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Madrid ha recuperado "símbolos clave para entender la historia de los parques" de la capital como los molinos americanos de la Quinta de los Molinos, el Casino de Baile de El Capricho, el jardín árabe del Juan Carlos I o la pérgola de la Rosaleda del parque del Oeste.

El Ayuntamiento ha destinado una inversión de 32,7 millones de euros a la ejecución de 25 grandes actuaciones en los parques históricos y singulares de Madrid desde 2019, ha cuantificado el Consistorio en un comunicado.

Se ha traducido en intervenciones acometidas por el área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, que dirige Borja Carabante, que han permitido recuperar elementos patrimoniales, mejorar infraestructuras, modernizar sus instalaciones, reforzar la accesibilidad y avanzar en la conservación de algunos de los espacios verdes más visitados y emblemáticos de la capital.

A este conjunto de grandes intervenciones se suman otras actuaciones de menor calado y el trabajo diario de mantenimiento de estos parques históricos, así como del conjunto de las 3.800 zonas verdes de la ciudad que suman 6.180 hectáreas.

Será en noviembre cuando entre en vigor el nuevo contrato de conservación y mantenimiento de las zonas verdes de la capital, con un presupuesto anual de 150 millones de euros, un 26% superior al puesto en marcha por el equipo de Gobierno de José Luis Martínez-Almeida en 2021 y de casi el doble del vigente cuando accedió al Ayuntamiento en 2019.

A ello se añade el contrato de servicios de conservación integral de parques y viveros municipales, en vigor desde 2024, con una dotación anual de 100 millones de euros, un 42% superior al anterior.

MÁS DE 4 MILLONES PARA EL RETIRO

Al Retiro se han destinado 4,19 millones de euros con seis actuaciones orientadas a la recuperación de elementos históricos y patrimoniales. La rehabilitación de la Montaña de los Gatos ha permitido recuperar este singular enclave histórico tras una profunda restauración estructural. También se ha restaurado el paseo de México, mejorando su pavimentación y las condiciones de uso de uno de los recorridos más emblemáticos del parque.

Asimismo, se ha recuperado el histórico Observatorio Meteorológico, se ha rehabilitado el foso de los monos y se ha restaurado la noria del Huerto del Francés, contribuyendo a la conservación del patrimonio histórico del jardín. A estas actuaciones se suma la restauración de la Fuente de Campanillas.

CASA DE CAMPO

Para la Casa de Campo han ido 4,5 millones de euros.m Las actuaciones han incluido la reparación de caminos y pavimentos, la mejora de viales asfaltados cerrados al tráfico privado y la puesta en valor del entorno de la ermita de San Pedro mediante nueva señalización interpretativa y elementos de protección.

Además se ha llevado a cabo la reparación de la depuradora del lago tras el incendio registrado en 2024, garantizando el correcto funcionamiento de esta infraestructura esencial para la conservación del entorno. También se ha ejecutado la restauración del muro histórico de la Casa de Campo en el tramo que discurre en paralelo con el paseo de Piñoneros y que delimita el espacio del Vivero Municipal.

El presupuesto para el parque de La Gavia ha sido de 17 millones de euros. La principal actuación desarrollada en este periodo ha sido la rehabilitación integral del parque, que ha permitido mejorar infraestructuras, sistemas de riego, pavimentaciones y condiciones generales de uso. Además, se han incorporado nuevos aseos para mejorar los servicios disponibles para los usuarios.

MADRID RÍO

Madrid Río se lleva 3,73 millones de euros. La rehabilitación y adaptación normativa del Invernadero de Arganzuela ha permitido mejorar la conservación y funcionalidad de este singular equipamiento botánico situado junto al río Manzanares. Asimismo, se ha construido una nueva pasarela de madera que refuerza la conexión peatonal entre Madrid Río y el parque lineal del Manzanares.

La Quinta de los Molinos ha recibido 43.783 euros. La intervención ha consistido en la restauración de los dos característicos molinos de viento que dan nombre a este espacio histórico, garantizando su conservación y puesta en valor como elementos singulares del paisaje de la quinta.

Para la Quinta de Torre Arias han ido 790.191 euros. La creación de la Puerta Entrequintas ha mejorado la conexión peatonal entre la Quinta de Torre Arias y la Quinta de los Molinos mediante nuevos accesos y recorridos accesibles. Además, se han restaurado diversos puentes históricos y elementos del muro perimetral para preservar el patrimonio de la finca.

El Parque del Capricho recibe 714.577 euros. Las actuaciones se han centrado en la restauración del fortín y del Casino de Baile, dos de las construcciones más representativas del jardín histórico. También se han recuperado las esfinges de la exedra, reforzando la conservación del conjunto monumental.

Para el Parque Juan Carlos I van 430.000 euros. La restauración del jardín árabe ha permitido recuperar este espacio temático tras los daños sufridos por fenómenos meteorológicos extremos, renovando la vegetación, los sistemas de riego y diversos elementos ornamentales.

Los 158.000 euros de la Plaza de Oriente han supuesto la renovación integral del área de juegos infantiles mejorando la seguridad, accesibilidad y calidad de los elementos de ocio destinados a los más pequeños.

El Parque Forestal de Valdebebas-Felipe VI, con 211.851 euros, impulsa los estudios técnicos necesarios para el posterior desarrollo del proyecto de pastoreo con ovejas, una iniciativa ya activa y orientada a favorecer la gestión sostenible del parque y la conservación de sus espacios naturales.

En el Parque Princesa Leonor, con 582.411 euros, el Ayuntamiento ha instalado el complejo de juegos infantiles didácticos 'Hábitats', concebido para fomentar el aprendizaje ambiental a través del juego. También se ha puesto en marcha un sistema de préstamo de bicicletas convencionales y eléctricas (bicibebas) para facilitar la movilidad sostenible dentro del parque.

Y en la Rosaleda del parque del Oeste, con 292.988 euros, la intervención ha permitido restaurar la pérgola histórica dañada por la borrasca Filomena, recuperando uno de los elementos más representativos de este jardín de referencia.