Madrid reintroduce en el Manzanares 200 peces de tres especies autóctonas y desaparecidas a mediados del siglo pasado

Momento de la reintroducción de 200 ejemplares en el río Manzanares - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 6 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid ha procedido este miércoles a la liberación de 200 peces en el río Manzanares, en el entrono de la presa de Mingorrubio, todos ellos de tres especies autóctonas que habitaron la corriente madrileña hasta mediados del siglo XX, cuando desaparecieron por las alteraciones del hábitat.

Los ejemplares son de las especies colmilleja, cacho y bermejuela, todas ellas consideradas vulnerables y, en el caso de la última, también protegida. Todos estos peces incorporados al Manzanares proceden de capturas realizadas en diversos puntos de la Comunidad de Madrid y seleccionados en función de su "proximidad genética".

La bermejuela se caturó en el río Lozoya, la colmilleja en el Guadarrama y el cacho en el arroyo de Canencia. Tras su captura, todos los ejemplares pasaron un periodo de adaptación en estanques condicionados en la depuradora de aguas residuales (EDAR) de Viveros de la Villa, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Esta iniciativa se enmarca en el programa de conservación impulsado por el Ayuntamiento de Madrid y que consiste en desarrollar actuaciones fuera del entorno natural de las especies para favorecer su preservación. En este caso, la cría controlada de peces permite generar "reservas genéticas" y disponer de ejemplares aptos para su reintroducción en el medio.

PROCESO DE REINTRODUCCIÓN

Antes de la suelta en el medio natural, cada pez ha sido medido, sexado e identificado en los estanques de la EDAR de tal forma que se podrá evaluar su evolución genética y la diversidad de las poblaciones reintroducidas. Posteriormente, los peces han sido trasladdos en recipientes oxigenados hasta Mingorrubio, donde han permanecido unos minutos para adaptarse a la temperatura del agua.

Entre las especies reintroducidas se encuentra el cacho, un pez de cuerpo robusto y gran capacidad de adaptación que puede vivir tanto en tramos medios de los ríos como en zonas de montaña, tolerando distintas condiciones de temperatura, oxigenación y corriente.

La bermejuela, por su parte, es una especie de pequeño tamaño muy dependiente de la calidad del agua. Se alimenta de pequeños invertebrados y materia orgánica y suele habitar zonas de corriente lenta y cierta profundidad. La degradación del hábitat, la contaminación y la presencia de especies invasoras afectan directamente a su supervivencia.

La colmilleja es una especie endémica de la península ibérica que vive en áreas de poca corriente, fondos arenosos y vegetación acuática. Su alimentación se basa en larvas, pequeños invertebrados y algas y su periodo reproductivo se extiende entre mayo y julio, según ha detallado el Ayuntamiento.

RESTAURACIÓN DEL ECOSISTEMA

La reintroducción de fauna forma parte de una estrategia más amplia de restauración del río Manzanares, cuyas actuaciones pasan por la mejora de la calidad del agua, la recuperación del bosque de ribera, el mantenimiento de caudales ecológicos y el control de especies invasoras.

Entre las principales amenazas para estas especies figuran las infraestructuras hidráulicas, la extracción de agua y áridos y la presencia de peces exóticos depredadores, todas ellas alteraciones que afectan a las zonas de reproducción y reducen las posibilidades de supervivencia de los peces autóctonos.

Para minimizar estos riesgos, los servicios municipales han identificado las áreas más adecuadas para la suelta y han llevado a cabo campañas de control de especies invasoras en los puntos seleccionados para favorecer la consolidación de las nuevas poblaciones y avanzar en la recuperación ecológica del Manzanares.