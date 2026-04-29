Madrid rendirá homenaje a La Mandrágora con una placa en la Cava Baja tras el 'sí' unámine de los grupos en Cibeles

El PSOE propone una placa conmemorativa en la Cava Baja para rendir homenaje a 'La Mandrágora' - PSOE MADRID/DIEGO VÍTORES

MADRID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de Cibeles ha aprobado por unanimidad la instalación de una placa conmemorativa en el número 42 de la Cava Baja, donde estuvo ubicada La Mandrágora, un lugar clave para la cultura madrileña durante la Movida, en gran parte por el emblemático disco grabado en este espacio a principios de los años 80 por Joaquín Sabina, además de Alberto Pérez y Javier Krahe.

La iniciativa, impulsada por el concejal socialista Jorge Donaire, propone reconocer así el local que vio crecer a estos artistas después de que el propio Sabina haya mostrado su apoyo a la misma en un video. Entre el público, se encontraba presente el artista Enrique Cavestany, uno de los impulsores del local que dio nombre al disco.

Durante su intervención, Donaire ha defendido que "la gloria fue La Mandrágora", citando a Sabina, y ha descrito el espacio como "casa, refugio y punto de encuentro" en una época en la que Madrid comenzaba a transformarse en "color, libertad y arte".

"La Mandrágora no fue solo canción de autor, fue también camaradería, humor y un lugar donde la gente simplemente se lo pasaba bien", ha señalado, recordando que por su escenario pasaron figuras como Juan Tamariz, Rosa Montero, Sánchez Dragó o Camilo José Cela.

El edil socialista ha apelado a una "deuda amable" con este espacio. "No es una deuda de nostalgia, es una deuda de justicia cultural y de memoria de Madrid", ha destacado, para luego añadir que La Mandrágora fue para muchos "camaradería, humor y un lugar donde la gente simplemente se lo pasaba bien".

"Pueden contar con el apoyo del grupo para esta iniciativa", ha avanzado la delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz al inicio de su intervención.

En este sentido, ha relatado que el cierre del histórico local en 1982, durante el mandato de Enrique Tierno Galván, debido a cuestiones administrativas y denuncias por ruido. "Estoy segura de que el cierre se hizo en forma y en tiempo, pero también de que causó la misma incomprensión que causan ahora algunos cierres", ha indicado.

La delegada ha defendido que ahora es momento de "cumplir con una especie de pacto de memoria con lo que nos precedió" y ha celebrado el consenso: "Es una satisfacción para todos saber que va a salir una propuesta por unanimidad".

Desde Vox, el concejal Fernando Martínez ha enmarcado La Mandrágora en la tradición cultural madrileña, desde los mentideros del Siglo de Oro hasta los cafés literarios y las salas musicales del siglo XX.

"Nos parece muy bien recordar hoy a Javier Krahe, a Alberto Pérez y a Joaquín Sabina en la Cava Baja como homenaje a La Mandrágora", ha señalado, confirmando el voto favorable de su grupo.

MÁS MADRID: "NO QUEREMOS UNA CIUDAD QUE SOLO HOMENAJEE EL PASADO"

Por su parte, Más Madrid ha apoyado la iniciativa pero ha advertido sobre la situación actual del tejido cultural. "La Mandrágora no fue solo un local, fue una forma de entender Madrid: abierta, libre, nocturna, creativa e irreverente", ha señalado la concejala Pilar Sánchez.

No obstante, ha alertado de que "Madrid corre el riesgo de convertirse en una ciudad que homenajea la cultura cuando ya es pasado, pero no la protege cuando todavía está viva".

"El mejor homenaje sería que Madrid no expulsara a las nuevas mandrágoras que hoy intentan sobrevivir", ha afirmado, citando el cierre de espacios como el antiguo Baobab o el traslado del mítico Café Central al Ateneo y ha reclamado medidas para protegerlos frente al fenómeno de la gentrificación.

En su intervención final, Donaire ha celebrado el acuerdo y ha defendido que "la cultura debería unirnos, nunca dividirnos". "Los madrileños quieren ver esa placa en la Cava Baja", ha afirmado, recordando el respaldo de artistas y del propietario del inmueble.

Además, se ha ofrecido a entregar al alcalde, José Luis Martínez-Almeida una copia del disco de 'La Mandrágora' de 1981, destacando que contiene "una parte enorme de la memoria cultural de Madrid".

Rivera de la Cruz ha cerrado el debate apelando a mantener ese espíritu de consenso y ha señalado que, una vez se cuente con la conformidad unánime de la comunidad de vecinos, "al día siguiente se pide la placa y se instala".

"Me gustaría contar con todos para brindar por La Mandrágora, por las buenas memorias de Madrid y por esos momentos de concordia que siempre regala la cultura", ha concluido.