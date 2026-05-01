Madrid revive su levantamiento contra Napoleón en 1808 con pólvora, cañones y recreaciones en varios puntos de la región

Archivo - Varios actores durante la recreación histórica de la Batalla de Somosierra, a 3 de diciembre de 2023, en Somosierra, Madrid (España). - Rafael Bastante - Europa Press - Archivo

MADRID 1 May. (EUROPA PRESS) -

Cientos de recreadores ataviados con uniformes de época llenarán este puente distintos puntos de la Comunidad de Madrid para revivir el levantamiento del pueblo madrileño contra la invasión francesa liderada por Napoleón Bonaparte en 1808, en una programación que reúne a unas 20 asociaciones y centenares de participantes en espacios como Puente del Rey, la Puerta del Sol, Torrejón de Ardoz y Vicálvaro.

El programa, que recrea episodios de la Guerra de la Independencia, está organizado por la Asociación Histórico Cultural Voluntarios de Madrid 1808-1814 junto a otras entidades como la Asociación Madrileña de Estudios Napoleónicos, y ofrecerá escenas de combate, desfiles y representaciones históricas entre el 1 y el 3 de mayo.

La programación arranca este viernes en Torrejón de Ardoz, a las 12 horas, con un desfile desde la estación de Cercanías hasta la Plaza Mayor, seguido de una recreación del enfrentamiento entre el pueblo y las tropas francesas. Ese mismo día, el Parque Cordel de Pavones, en Vicálvaro, acogerá otra representación a las 17.30 horas.

Los actos conmemorativos continuarán el sábado con varias recreaciones históricas en el centro de la capital, entre ellas el asalto al Cuartel de Monteleón en la explanada de Puente del Rey y distintas escenificaciones en la Puerta del Sol y la Plaza de Oriente.

En concreto, tendrá lugar un pasacalles de 12 a 12.30 horas desde Banco de España hasta la Puerta del Sol, seguido de una recreación en la Plaza de Oriente entre las 13 y las 13.45 horas. Ya por la tarde, a las 18 horas, se representará la defensa del Parque de Artillería de Monteleón en Puente del Rey. Todas las actividades son de acceso libre hasta completar aforo.

MOSQUETES CHARLEVILLE, PISTOLAS DE AVANCARGA O SABLES BRIQUET

La vicepresidenta y miembro de la Junta Directiva de la Asociación Madrileña de Estudios Napoleónicos, Lara Muñoz, desvela en una entrevista a Europa Press, que en las recreaciones participan alrededor de 20 asociaciones (entre 200 y 300 personas) de diferentes países, cada una especializada en diferentes regimientos de época.

La entidad, surgida en el entorno de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y fundada en 2017, combina la recreación histórica con la investigación académica, la divulgación y la edición de una revista especializada en historia napoleónica.

"Es una afición tan especial y anecdótica que la gente que entra en la asociación tiene una pasión por la historia y por el pasado muy clara", destaca Muñoz que forma parte de ella desde 2019.

Además, ha destacado que la participación en este tipo de eventos implica una importante inversión económica por parte de los recreadores, ya que los uniformes se confeccionan a medida y las piezas pueden alcanzar costes elevados, como casacas de unos 600 euros o fusiles que pueden llegar a los 1.800 euros.

En las escenificaciones se utilizan réplicas de armas históricas como mosquetes Charleville, pistolas de avancarga o sables Briquet, que, aunque no están afilados, requieren formación específica para su manejo seguro. Algunas asociaciones también incorporan cañones que refuerzan el realismo de las recreaciones mediante el sonido de la pólvora y el estruendo de los disparos.

"La diferencia entre recreación y teatro es que la ropa de las recreaciones no se alquila porque interpreta patrones de la época", puntualiza Muñoz.

DE SARGENTOS A FUSILEROS CAZADORES

Los participantes interpretan distintos roles dentro de los regimientos históricos, como el de los fusileros cazadores de la Guardia Imperial de Napoleón Bonaparte, un "regimiento bastante minoritario y anecdótico" en palabras de Muñoz. Las batallas pueden durar desde media hora hasta hora y media, con ensayos previos y coordinación militar para garantizar la fidelidad histórica y la seguridad.

La recreación histórica se sostiene a través de cuotas de socios, donaciones y desplazamientos autofinanciados en muchos casos, incluso con pernoctaciones en tiendas de campaña durante los desplazamientos.

La iniciativa también se ha consolidado como una actividad cultural con proyección internacional, con participación en distintos puntos de España y en países europeos como Francia y Portugal.

LA ÚNICA ASOCIACIÓN DE RECREACIÓN DE ESPAÑA CON REVISTA ACADÉMICA

Además de su vertiente escénica, la Asociación Madrileña de Estudios Napoleónicos es la única de recreación histórica en España que cuenta con una revista académica indexada, consolidando su doble perfil divulgativo y científico.

Cuenta Muñoz que gracias a estas recreaciones la sociedad conoce la historia de una forma "más divertida e histórica" entre pólvora, cañones, caballos o disparos, transportándose a la guerra de la Independencia de 1808, en el caso de este fin de semana.

"Cada recreación es una manera de llevar una pasión como yo tengo por la historia, más allá de un ámbito personal, moral y de responsabilidad con el pasado y sobre todo en un ambiente como el actual que puede ser difícil a nivel político e histórico", concluye.