Madrid Salud confirma hospitalizaciones por el consumo entre jóvenes del 'gas de la risa', "droga de moda en Europa"

Archivo - Varios policías controlan la multitud de estudiantes tras finalizar las pruebas de la EvAU, a 9 de junio de 2022, en Madrid (España). La Policía Municipal ha organizado un dispositivo con el que un total de cien agentes, así como drones y secció - Cézaro De Luca - Europa Press - Archivo

MADRID, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El gerente del organismo autónomo Madrid Salud, Antonio Prieto, ha confirmado el registro de hospitalizaciones en la región por el consumo entre jóvenes de óxido nitroso, el 'gas de la risa', la "droga de moda en Europa".

En la comisión de Vicealcaldía y ante un ruego del concejal socialista Ignacio Benito para advertir del consumo entre jóvenes y adolescentes, Prieto ha descrito el 'gas de la risa' por sus propiedades anestésicas, analgésicas y disociativas, incoloro, inoloro y con un ligero sabor dulce siendo "una sustancia de alta disponibilidad y de bajo precio", con una falsa percepción de que su consumo es seguro aunque "puede conllevar grandes secuelas".

En Madrid Salud, sin disponer en estos momentos de estudios que informen de la extensión de su consumo, sí que son conocedores de una demanda en aumento en países del entorno como Reino Unido y Países Bajos. En España "se concentra fundamentalmente en las zonas turísticas, la Costa Brava, la Costa del Sol, las islas Baleares".

"La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios nos avisa del peligro que tiene porque la percepción que se tiene no es lo que va a producir. Produce una gran desorientación espaciotemporal, disminución de la sensibilidad al dolor y esto afecta directamente al cerebro. Produce desmayos pudiendo llegar a la muerte. En caso de una dosis excesiva, los riesgos son enormes", ha advertido Prieto.

El gerente del organismo autónomo ha confirmado "casos de ingreso en hospitales de Madrid por la inhalación de este producto". Desde las filas socialistas y tras alabar el trabajo de los profesionales sanitarios, el concejal Ignacio Benito ha explicado que con esta pregunta en comisión pretenden "sensibilizar sobre una cuestión muy seria, pese a que el nombre llame a lo contrario". "El gas de la risa no tiene ninguna gracia", ha añadido.

TENENCIA DE GLOBOS, SEÑAL DE ALERTA

"Decenas de miles de jóvenes madrileños consumen habitual o esporádicamente una sustancia que en un principio puede parecer inocua pero que tiene muchísimos efectos negativos para la salud. A diferencia de otras drogas cuyo consumo y efectos son fácilmente detectables por el entorno más cercano, hablamos de una sustancia que pasa desapercibida si los padres, por ejemplo, desconocen que la tenencia de globos puede esconder este uso", ha indicado Benito.

A lo que ha unido el hecho de que sus efectos "aparentemente duran pocos minutos, por lo que en casa es fácil que nadie sepa nada". Sin embargo, esta práctica "puede acabar teniendo efectos devastadores en el sistema nervioso central, hasta el punto de provocar lesiones medulares irreversibles".

La complejidad añadida de esta sustancia, como ha advertido, es que es legal si se adquiere para sus fines originales, tanto médicos, industriales o incluso de repostería, "pero miles y miles de jóvenes la utilizan cada fin de semana para drogarse alcanzando un estado eufórico en cuestión de minutos y haciéndolo además a un precio mucho más asequible que otras sustancias estupefacientes".

"Basta con acercarse por parques y zonas de ocio de la ciudad para evidenciar los restos de su consumo", ha descrito. "Sabemos que Policía Municipal interviene cuando detecta transporte, almacenamiento o venta ilegal de estas bombonas, pero dada la complejidad legal de erradicar completamente esta sustancia se trata de redoblar los esfuerzos a la hora de sensibilizar a los ciudadanos, adolescentes madrileños que no saben que los globos y las risas fáciles que se logran con ese gas pueden arruinarles completamente la vida para siempre", ha subrayado Benito.