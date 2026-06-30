Madrid simplificará la clasificación de suelos de cuatro a tres, residencial, dotacional y productivo

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MADRID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Madrid, a través del Plan Estratégico Municipal, modificará y simplificará la actual clasificación de usos del suelo que pasará de cuatro categorías a tres, residencial, dotacional y productivo, anunciará el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, en el Pleno del Estado de la Ciudad, el último del mandato.

Busca el equipo de Gobierno "un Madrid con vivienda para todos, pero que no se convierta en una ciudad dormitorio; un Madrid en el que se pueda vivir, disfrutar y trabajar; un Madrid que se adapte con agilidad a los cambios sociales y económicos".

Con el Plan Estratégico Municipal se dará cabida al uso residencial, destinado a vivienda; al dotacional, eliminando la distinción entre básico y singular, unido a que todo el suelo de este tipo podrá destinarse a la dotación necesaria en cada momento, y uso productivo, que agrupará todo el suelo relacionado con cualquier actividad económica, como industrial, hospedaje, comercial, recreativo, oficina o garaje aparcamiento).

El Plan "fomentará la diversidad y la intensificación de usos de forma complementaria y equilibrada", de modo que "sólo se podrá intensificar el uso residencial siempre y cuando existan las dotaciones necesarias en el entorno".

Según cifra el Ayuntamiento, en la actualidad el 40% de las parcelas mantienen una relación equilibrada entre intensidad y diversidad de usos pero existe un 60% en los que es necesario compensar variables.

Esta reforma, "absolutamente pionera, pretende favorecer la creación de vivienda y el desarrollo de barrios completos y equilibrados con vivienda asequible, dotaciones suficientes y actividad económica". En otras palabras, pretende "vivir en una gran capital europea del siglo XXI con la calidad de vida y las ventajas de las ciudades pequeñas".