Madrid sitúa a EEUU como principal mercado de atracción de inversión pero diversificará destinos para "diluir riesgos"

Archivo - El director general de investigación in Madrid, Luis Ocias, presenta la memoria de resultados 2024 de Invest in Madrid, a 15 de octubre de 2025, en Madrid (España). Invest in Madrid es la agencia del Gobierno regional especializada en atraer inv - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha reconocido que Estados Unidos es su principal mercado de atracción de inversión, pero seguirá apostando por diversificar mercados para "diluir riesgos" en medio de la escalada en Oriente Próximo y en plena crisis diplomática entre el país norteamericano y España tras la amenaza de embargo del presidente, Donald Trump.

"Hay que adaptarnos permanentemente a lo que está ocurriendo", ha manifestado el director de la oficina regional para la promoción y atracción de la inversión extranjera en la región (Invest in Madrid), Luis Socías, en la comisión de Economía y Empleo de la Asamblea de esta semana.

En este sentido, ha explicado que el Gobierno autonómico está afrontando la nueva situación internacional "con equilibrio", defendiendo a la región como "destino de inversión", pero también con "flexibilidad". La estrategia está poniendo el foco en sectores y mercados prioritarios para "combinar la visión global del mundo y ser capaces de diversificar esos riesgos".

Por ejemplo, Estados Unidos es su principal mercado de atracción de inversión, pero sin olvidarse de Europa, con Italia, Francia y Alemania; Asia, con Japón y Corea del Sur; e Hispanoamérica, con México, Chile, Colombia y Argentina.

"Esto nos permite, ante circunstancias como las que estamos viviendo ahora, ser capaces de tener diversidad de mercados para que los riesgos estén diluidos al máximo posible en las distintas geografías", ha insistido el director de Invest in Madrid.

No obstante, ha recordado que otras comunidades autónomas tienen un peso de exportación de bienes de equipo "muchísimo mayor" que Madrid y que están "mucho más expuestas" ante estas circunstancias. "Nosotros no estamos en esa situación y estamos trabajando en esta diversificación", ha argumentado.

Precisamente, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, inicia este fin de semana un viaje institucional a Nueva York con una agenda enfocada en atraer nuevas inversiones a la región de empresas estadounidenses.

Según han trasladado fuentes del Gobierno regional a Europa Press, se lleva trabajando "desde hace muchísimo tiempo" en este viaje y se comunicó al Ministerio de Exteriores con antelación, como se hace normalmente con estos desplazamientos. Así, han señalado que la coincidencia del viaje con la ofensiva militar de Estados Unidos en Irán es "casualidad" y que la dirigente madrileña no ha querido cancelarlo.

CRECE LA INVERSIÓN PROCEDENTE DE EMIRATOS ÁRABES

La diputada socialista María Jiménez había pedido conocer en la comisión de Economía y Empleo cómo afecta la nueva situación internacional a la actividad de Invest in Madrid, una pregunta que se había establecido en el orden del día dos semanas antes. En su intervención, ha indicado que en una semana la situación mundial "ha cambiado mucho".

"Creo que la respuesta que le voy a dar hoy es distinta a la que le hubiera dado hace diez días y que va a ser distinta a la que le haré dentro de diez, por lo que las circunstancias de entorno cambian diariamente", ha apuntado Socías.

Así, ha puesto de ejemplo que Emiratos Árabes está aumentando su inversión en la Comunidad de Madrid y que sin el actual contexto internacional hubiera planteado una posible acción en este país. "Evidentemente, no es aconsejable ahora", ha añadido.

"Con la flexibilidad de la que he hablado antes, vamos a ir jugando con los destinos en función de la situación geopolítica para ser eficientes para captar inversión en condiciones razonables y en las que todos estemos cómodos", ha insistido.

PRIMERA ESTRATEGIA DE INTERNACIONALIZACIÓN

En 2025, Invest in Madrid lanzó un total de 18 acciones internacionales. En la actualidad, está trabajando en la primera estrategia de internacionalización de la economía de la región para atraer inversiones, la proyección internacional, la internacionalización de empresas y la retención de talento.

"Queremos tener un instrumento que nos permita ese equilibrio entre fija y flexibilidad, ser una herramienta más de aquí a los próximos cuatro años", ha detallado Socías, quien ha avanzado que próximamente visitarán Países Bajos.

Los cinco destinos en los que la Comunidad de Madrid tiene presencia permanente, por lo menos, tres veces al año son Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania y México por ser los primeros en captación de inversión.