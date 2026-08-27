Madrid suma una segunda Casa de Familias en el Ensanche de Vallecas con una inversión de 7,8 millones de euros

La ciudad de Madrid suma una segunda Casa de Familias en el Ensanche de Vallecas con una inversión de 7,8 millones - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid ha finalizado las obras de la segunda Casa de Familias de la ciudad, un centro municipal de atención integral a las familias ubicado en el Ensanche de Vallecas, que abrirá sus puertas en el primer trimestre de 2027 tras una inversión de 7,8 millones de euros.

La delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, junto al concejal de Villa de Vallecas, Carlos González Pereira, ha presentado este jueves este nuevo recurso municipal.

Así, la Casa de Familias del Ensanche de Vallecas será la segunda de estas características en Madrid, después de la apertura a comienzos de 2023 de la Casa Familias Eduardo Dato, en el distrito de Tetuán. Este modelo de equipamiento busca ofrecer una atención integral a las familias y facilitar su acceso a los recursos municipales, evitando derivaciones y desplazamientos innecesarios.

Este nuevo centro se extiende por una superficie construida de 4.258 metros cuadrados, donde se han levantado cuatro plantas junto a una cubierta con paneles solares fotovoltaicos que suministrarán toda la energía necesaria para su correcto funcionamiento. Al respecto, García Romero ha indicado que los paneles podrán suministrar energía sobrante a otros equipamientos municipales de la misma parcela.

UN ESPACIO UNIFICADO E INTEGRADO PARA LAS FAMILIAS

Esta nueva Casa de Familia apuesta por ofrecer un "espacio unificado e integrado" para prestar apoyo a las familias de la ciudad. Así, este concentrará en un único espacio los servicios que el Consistorio ya lleva a cabo en distintos puntos para evitar derivaciones y desplazamientos innecesarios.

De este modo, aquí se desplegarán los servicios del Centro de Apoyo a las Familias (CAF), con su correspondiente Casa Grande, un Punto de Encuentro Familiar (PEF), un Centro Especializado en Atención a Familias en situación de Ruptura de Pareja (Cerpa), el Centro de Atención a la Infancia (CAI) de Villa de Vallecas y el programa de Apoyo Socioeducativo y prelaboral para Adolescentes (ASPA), entre otros.

Uno de los puntos a destacar sobre este centro es que permitirá a las familias interactuar entre ellas. De esta manera, recibirán soporte de las unidades municipales, pero también apoyo de familias que viven experiencias similares a las suyas.

TRES PLANTAS PARA ACOGER A LAS FAMILIAS

En cuanto a la configuración del centro, la planta baja dispone de recepción, zona de espera, despachos, aseos, un office para las familias y varios espacios infantiles que podrán utilizarse para encuentros familiares. También cuenta con un aseo con cambiador para familias con hijos pequeños.

La primera planta se destinará a aspectos más técnicos, administrativos y de dirección, como despachos, un archivo, más salas de espera, aseos y offices para los trabajadores. En la segunda se distribuyen despachos, un espacio destinado a visitas tuteladas, aseos y office.

En la tercera planta habrá salas de reuniones y espacios polivalentes, despachos, archivo, aseos, office y vestuario para el personal.

García Romero ha explicado que en el edificio también se instalará un mural vegetal, donde se plantarán enredadoras. "Va a ser un equipamiento no solamente muy bonito, no solamente que va a ser muy útil para los servicios sociales, sino también diferente y sostenible", ha destacado.

Esta es la última incorporación del Área de Obras y Equipamientos y se une a sus otros seis nuevos equipamientos sociales en proceso de ejecución. La nueva Casa de Familias de Ensanche de Vallecas también se adhiere a la Estrategia del Sur, que reúne distintas actuaciones destinadas a impulsar la transformación urbana, económica y medioambiental de nueve distritos de la capital.