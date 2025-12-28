Madrid también es ciudad de fantasmas, desde el restaurante de Raimunda hasta los monjes que se suben en Tirso de Molina

Archivo - Fachada de Casa América durante la presentación del Valle de La Lengua, en Casa de América, a 13 de marzo de 2023, en Madrid (España). El Valle de La Lengua es un proyecto que contribuye al despliegue del potencial del español como herramienta d - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

Madrid es muchas cosas y también es ciudad de fantasmas como cuentan sus leyendas, una ruta del miedo que hace parada en el Palacio de Linares, donde hoy se pueden degustar los mejores platos en el restaurante Raimunda --un guiño al espectro madrileño más famoso--, que se baja en la estación de Tirso de Molina como los monjes del pasado, o eso cuentan, y que lleva hasta las mismas puertas de la Casa de las Siete Chimeneas, donde se encuentran una de las dependencias del Ministerio de Cultura.

Hablar de fantasmas en Madrid es hablar de la niña fantasma Raimunda, la hija de los marqueses de Linares. Su hogar es el Palacio de Linares, hoy reconvertido en Casa de América con restaurante ajardinado incluido con el nombre de la protagonista de la historia paranormal madrileña por excelencia.

Raimunda habría sido emparedada, según los mentideros, para ocultar un incesto y su espíritu es el que vagaría por los pasillos del Palacio, una historia para no dormir que tuvo a todo Madrid en vilo en los años 90 por unas supuestas psicofonías que darían cuenta del horror vivido por la niña.

Muy cerca, a unos cientos de metros de Casa de América se encuentra la Casa de las Siete Chimeneas, uno de los edificios más antiguos de Madrid, que incluso sitúan antes del siglo XVI. Según se cuenta, este edificio único fue el regalo de bodas del rey Felipe II a una mujer llamada Elena, hija de uno de los organizaciones de las cacerías en las que participaba el monarca. De ella se decía que era su amante.

Elena se casó con un militar que perdió la vida en las guerras de Flandes. Las historias aquí empiezan a diverger porque hay quien fue contando que ella murió de pena mientras que otros aseguraban que su cuerpo apareció cosido a puñaladas.

La leyenda no paró de engrandecerse cuando se supo que el padre de la bella mujer, quien trabajaba a órdenes del rey, amaneció un día ahorcado en la Casa de las Siete Chimeneas y, para rematar la historia, el cadáver de la joven desapareció sin más. La rumorología fue creciendo por Madrid hasta que empezaron a conocerse testimonios de una mujer con una túnica blanca que vagaba por las dependencias de la casa.

La iglesia de San Ginés, en la calle Arenal, es también foco de interés para los amantes de lo paranormal. Corría el siglo XIV cuando unos ladrones entraron en el templo para saquearlo y se toparon con un anciano, rezando. Decidieron deshacerse de él decapitándolo. Desde entonces hay quien cuenta que se ha visto una sombra sin cabeza vagando por la iglesia.

Lo paranormal también parece que viaja en Metro. La conocida como 'estación fantasma' está en Chamberí y formó parte de la línea 1 inaugurada en 1919. Ya en los 60 los trenes eran mucho más largos y se necesitaba alargar los andenes, algo que no puedo hacerse en Chamberí, por lo que se cerró. En el año 2008 abrió como museo.

De fantasma sólo tiene el nombre porque las auténticas ánimas, o eso dicen, vagan por otra estación de la línea 1 de Metro, la de Tirso de Molina. El origen precisamente está en la construcción del Metro, cuando se excavó y se encontraron los huesos de los que podían haber sido los monjes del cercano convento de la Merced.

Las malas lenguas dicen que, como no se sabía qué hacer con ellos, se sepultaron en los andenes y se recubrieron con azulejos. Y también se cuenta que los espíritus de los monjes se dejan ver de vez en cuando por los andenes de la estación.