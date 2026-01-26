Madrid y Toledo firman un convenio de cooperación para optimizar recursos de transporte en superficie

Archivo - Fachada de la sede del Ayuntamiento en Cibeles - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los alcaldes de Madrid y Toledo, José Luis Martínez-Almeida y Carlos Velázquez, respectivamente, han firmado un acuerdo de colaboración para "optimizar, simplificar y garantizar la eficiencia de los recursos públicos ya existentes o que puedan generarse en el futuro", ha informado el Ayuntamiento de la capital en un comunicado.

La firma, en la que también ha estado presente el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha tenido lugar en el Palacio de Cibeles. Ahora se creará un marco de trabajo colaborativo con el que impulsar los medios humanos, técnicos, administrativos, económicos y jurídicos necesarios.

Madrid y Toledo intercambiarán a partir de ahora, información y experiencias vinculadas en la materia, con la posibilidad de desarrollar actividades o actuaciones de interés mutuo. Para ello se constituirá una comisión mixta de seguimiento formada por al menos dos representantes de cada parte. Este órgano se reunirá como mínimo una vez al año o a requerimiento de las partes.

Será competente para resolver las dudas y problemas interpretativos y de cumplimento que puedan plantearse y responsable de proponer acuerdos específicos que procedan suscribirse al amparo del protocolo.