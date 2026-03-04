Madrid valorará la posibilidad de "reconocer de alguna manera" al "periodista extraordinario" Fernando Ónega

Archivo - Fernando Ónega, Premio Ondas a su trayectoria profesional en la radio - EUROPA PRESS - Archivo
MADRID 4 Mar. (EUROPA PRESS) -
La portavoz municipal y vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, ha trasladado que valorarán la posibilidad de "reconocer de alguna manera" al "periodista extraordinario" que fue Fernando Ónega, fallecido ayer a los 78 años.
Desde Los Carriles, Sanz ha descrito a Ónega como "un extraordinario periodista, una referencia total y absoluta en los medios de comunicación, en el ámbito de la radio, como tertuliano".
Inma Sanz ha trasladado las condolencias del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid a su familia, "a esa saga de periodistas que sigue en estos momentos en los medios de comunicación". "Y, por supuesto, valoraremos la posibilidad de alguna manera reconocer la figura de un periodista tan extraordinario", ha declarado. La capilla ardiente estará abierta este miércoles hasta las 21 horas en la Casa de Galicia de Madrid.