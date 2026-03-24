El madrileño bicimad llegará a Pozuelo "a lo largo del verano" con advertencias de izquierda por plantilla que no crece

El servicio de bicimad - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El madrileño bicimad llegará a Pozuelo "a lo largo del verano", ha indicado el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, después de aprobarse en el Pleno de Cibeles --con el 'sí' del PP, el PSOE y tres concejales de Vox, esto es, Javier Ortega Smith, Carla Toscano e Ignacio Ansaldo, y la abstención del resto de concejales de Vox y todo Más Madrid-- con la advertencia de la izquierda sobre una plantilla que no crece y el intento de "greenwashing" del Gobierno de José Luis Martínez-Almeida.

Por la sesión ha pasado la aceptación de la delegación de competencias en materia de bicicleta pública prevista en el convenio entre el Ayuntamiento de Madrid y el de Pozuelo de Alarcón, una iniciativa "beneficiosa para todos" porque "va a haber más bicis en la calle con 390 o 30 más estaciones en la calle".

"No hay coste para los madrileños puesto que lo sufragará todo directamente el Ayuntamiento de Pozuelo", ha aclarado el delegado, que ha contrastado las 207 bases en 2019 a las 653 actuales, o las 2.496 bicicletas que hoy primera vez superan las 8.000. En cuanto a los usuarios, se pasa de 3,3 millones a 13 viajeros al año.

El concejal socialista Ignacio Benito ha recordado que esta idea surgió del PSOE en Pozuelo, para subrayar que le preocupa una ampliación que no se acompasa con un aumento de la plantilla. Benito ha reclamado que se dimensione el el número de trabajadores a la carga de trabajo que tienen.

"GREENWASHING DE ALMEIDA"

Desde Más Madrid Esther Gómez, con una camiseta en la que se podía leer 'Fuck Trump' y una chapa del 'No a la guerra', ha defendido que "apostar por la bicicleta pública como medio de movilidad sostenible es siempre una buena noticia, pero el tema está en saber si esta es una propuesta dotada con medios humanos y materiales suficientes para que se pueda llevar a cabo, sin poner en riesgo, el sistema de bicicleta pública de Madrid o si es un nuevo titular enfocado al greenwashing de Almeida".

Gómez se ha preguntado si "está bicimad preparada para el futuro, para ampliar su prestación a otros municipios sin perjudicar la calidad del servicio que se presta". Ella tiene claro que "la respuesta es contundente, no", primero "porque no hay piezas de repuesto suficiente y EMT Madrid no dispone de un mínimo de estocaje en sus instalaciones y tiene que esperar incluso meses a que lleguen los repuestos".

"A los trabajadores no les queda más remedio que canibalizar otras bicicletas para usar sus piezas. Y ustedes exigen a los trabajadores tiempos de reparación tan locos como emplear cero segundos para ajustar el cambio, cero para la inspección de la dirección o un segundo para el ajuste de los frenos. ¿Estamos locos?", ha lanzado a la bancada del PP.

Esto "hace que salgan a la calle bicicletas que ponen en peligro la seguridad del usuario y que vuelven a taller apenas unos días después porque siguen averiadas". "¿De verdad creen que un sistema así está preparado para expandirse a mucha distancia de Madrid, y más aún de la base de Fuencarral, sin refuerzo de medios ni de plantilla?", ha preguntado Gómez.

Carabante ha contestado que el crecimiento de bicimadrid ha sido firmado por el PP porque Más Madrid en el Gobierno "sólo inauguraron dos estaciones frente a las 400 estaciones adicionales" con José Luis Martínez-Almeida de alcalde. "Por primera vez hay más de 8.000 bicicletas en la ciudad de Madrid y hemos pasado de 3,3 millones de usuarios a 13 multiplicando por cuatro", ha remarcado.