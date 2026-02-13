Los madrileños dan una nota de 9,8 a las oficinas de gestión del Consorcio Regional de Transportes

Oficinas de Gestión del Consorcio Regional de Transportes de Nuevos Ministerios - EUROPA PRESS

MADRID 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las Oficinas de Gestión del Consorcio Regional de Transportes (CRTM) han alcanzado una nota media global de 9,82 sobre diez en la Encuesta de Satisfacción 2025 de las Oficinas de Gestión del Consorcio Regional de Transportes (CRTM), un estudio que ha contado con la participación de 1.250 viajeros encuestados.

Según los resultados de la encuesta, el 95,9% de los usuarios calificó la asistencia recibida con un 9 o un 10, mientras que el 96% afirmaría recomendar estas oficinas a familiares y amigos. Entre los aspectos mejor valorados figuran la claridad de las explicaciones (9,92), el trato del personal (9,80), la agilidad en la gestión de los trámites (9,82) y los tiempos de espera (9,65).

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, ha destacado estos datos durante la reapertura del punto de atención ubicado en Nuevos Ministerios, tras las mejoras implementadas en los últimos tres meses.

En declaraciones a los medios, el consejero ha subrayado que esta alta valoración "es resultado, sin duda, del trabajo que hace el personal del Consorcio y las empresas colaboradoras". "Las valoraciones que se hacen son muy positivas respecto a los tiempos de espera, al idioma en que se habla, al tiempo de resolución de todos los problemas", ha remarcado.

El modelo del CRTM combina la gestión digital con la asistencia presencial en oficinas, lo que permite a los usuarios elegir el canal que mejor se adapte a sus demandas. Así, se posibilita el acceso a los servicios tanto a quienes prefieren la comodidad de las opciones online como a aquellos que desean una intermediación directa y personalizada.

En 2025, el 86% de los 2,1 millones de gestiones del CRTM se realizaron de forma física, frente al 14% telemática. En este sentido, Rodrigo ha subrayado que "la tecnología facilita los procesos, pero la atención personal continúa siendo fundamental para ofrecer la respuesta más adecuada a cada usuario".

Las 24 Oficinas de Gestión --12 en la capital y 12 en municipios-- tramitaron 1,8 millones de consultas presenciales el pasado año, con las sedes de Sol, Aeropuerto T4 y Moncloa como las de mayor actividad.

La oficina de Nuevos Ministerios, que en 2025 prestó servicio a más de 93.000 personas, se ha remodelado íntegramente y ampliado para incorporar un cuarto puesto de atención. La actuación forma parte del plan de mejora continua del CRTM, que contempla también dos nuevas ubicaciones para 2026, una en Plaza Elíptica y otra en Aranjuez.