Los madrileños realizaron más de 800 reclamaciones de acceso a la información en 2025 casi triplicando la media mensual

Archivo - Fachada de la Real Casa de Correos, a 2 de julio de 2023, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los madrileños realizaron más de 800 reclamaciones de acceso a la información en 2025 en el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de la Comunidad de Madrid, casi triplicando la media mensual del año anterior, y ya suman más de 300 de enero a marzo.

Así lo dio a conocer esta semana el presidente del organismo, Jesús María González García, en la Cámara regional, donde expresó su voluntad de hacer cada vez "más participativo y democrático" el mismo, dando cuenta de la actividad durante el año anterior.

Tal y como desgranó, se formularon un total de 833 reclamaciones en 2025 en materia de acceso a la información con un "notable incremento" con respecto al año anterior. En concreto, se pasó de una media de 26 mensuales en 2024 a casi 70 de media el año pasado lo que muestra que "la tendencia alcista se mantiene".

"Este incremento no nos ha impedido una vez alcanzada la normalidad de funcionamiento dar respuesta a la ciudadanía", señaló. Además, el año pasado se consiguieron resolver los asuntos pendientes de ejercicios anteriores y el organismo "se puso al día" al resolver ya el 95% de las reclamaciones de 2025.

A ello, ha sumado que el anterior Consejo de Transparencia y Participación dejó pendientes de resolver a tiempos de su extinción en 2024 más de 300 reclamaciones.

Por parte de Vox, la diputada Ana Velasco ha puesto el foco en el "bajísimo" porcentaje de reclamaciones de los ciudadanos porque considera que realmente los madrileños "no conocen este Consejo, ni conocen lo que hace".

Desde el PSOE, Tatiana Jiménez Liébana ha subrayado que solo un 43% de los reclamaciones en 2025 se resolvió en un plazo legal de tres meses y ha criticado que los ciudadanos que acudieron a este órgano como garantía esperaron "más tiempo de lo que la ley permite".

Este mismo asunto ha sido reprochado por parte del parlamentario Hugo Martínez Abarco de Más Madrid al subrayar que las reclamaciones con falta de respuesta en plazo es "demasiado elevada". "Eso no puede ser, hay que tomar medidas para que no sea así, le pregunto si usted está tomando alguna medida, aunque sólo sea pedir más personal a su cargo, Pero es que hay una paradoja y es que un órgano que no responde en plazo ha inadmitido un montón de reclamaciones por no estar presentadas en plazo", ha apuntado.