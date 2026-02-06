Madrilucía no cierra la puerta a ninguna ubicación y analiza la posibilidad de llevar el evento a Arganda del Rey

Archivo - Ambiente durante el último día del festival Mad Cool 2024, a 13 de julio de 2024, en Madrid (España). - Ricardo Rubio / Europa Press - Archivo

MADRID 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La organización de la primera gran feria andaluza en la capital, 'Madrilucía 2026', no cierra la puerta a ninguna ubicación y analiza la posibilidad de llevar el evento al municipio de Arganda del Rey, según ha reconocido en un comunicado.

Así lo ha trasladado su promotor, Rafa Coto, después de que el Ayuntamiento argandeño haya ofrecido el recinto de la Ciudad del Rock, con capacidad para albergar casi a 100.000 personas, para acoger el festival tras el rechazo mostrado por el Consistorio de Getafe ante las posibles afecciones que puedan producirse en el municipio, en concreto en el entorno del espacio Iberdrola Music, ubicado en el distrito madrileño de Villaverde.

Así, Coto apunta que Arganda supone "una alternativa que está siendo analizada con atención", aunque ha precisado que se continúan evaluando "distintas ubicaciones" y manteniendo conversaciones con los consistorios que han mostrado su disposición a colaborar con el evento.

En este sentido, ha apuntado que Madrilucía es un proyecto "con tanta implicación en todos los aspectos" que requiere "un estudio detallado y una planificación exhaustiva" antes de adoptar cualquier decisión definitiva. Por ello, ha subrayado que la iniciativa requiere "la implicación y colaboración" de los ayuntamientos involucrados, dada la dimensión cultural, logística, social y económica del evento.

"Es fundamental contar con el respaldo institucional adecuado para garantizar que el proyecto pueda desarrollarse con todas las garantías", ha indicado.

GETAFE SE MUESTRA CRÍTICO CON EL EVENTO

En relación al Ayuntamiento de Getafe, Coto respeta su postura y ha tendido la mano para mantener "un diálogo abierto y constructivo". Se refiere así a los choques entre el Ayuntamiento de Madrid y el de Getafe a cuenta del Iberdrola Music, con el que linda este último.

En el último Pleno, se aprobó por unanimidad una moción presentada por la alcaldesa, Sara Hernández (PSOE), en la que insta al Ayuntamiento de la capital y a la Comunidad "a no conceder licencia alguna para este evento sin contar con el informe favorable y vinculante" de este consistorio.

Además, recoge que con carácter previo a cualquier autorización, "se detallen y financien íntegramente los dispositivos de seguridad, tráfico, limpieza y emergencias, garantizando que ningún coste recaiga sobre las arcas municipales de Getafe".

Desde este municipio señalan que el evento podría congregar a unos 60.000 visitantes diarios, una afluencia que obligará a adoptar medidas como el cierre de las salidas de la M-45 a la altura de la rotonda de Getafe Norte, lo que afectará "gravemente a la movilidad, a empresas, a trabajadores y a miles de vecinos y vecinas". Desde el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida han insistido en que trabajarán para que genere "las mínimas afecciones posibles".