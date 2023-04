Maestre aboga por una "alianza cómplice" con el sector empresarial para crear más de 12.000 empleos verdes en Madrid

Prevé instalar en Villaverde una plataforma de recarga de vehículos eléctricos y una Comunidad Energética Local que permita reducir costes energéticos a las empresas instaladas en este polígono



MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Más Madrid a la Alcaldía, Rita Maestre, ha abogado por una alianza cómplice con el sector empresarial en la creación de los más de 12.000 empleos verdes directos e indirectos en el primer mandato que planifican dentro de su programa económico, frente a la actitud "pasiva" del gobierno de José Luis Martínez-Almeida.

Junto a la candidata a la Presidencia regional, Mónica García, Maestre ha presentado a CEIM el programa económico de Más Madrid con el que concurren a las elecciones del 28 de mayo. "Creemos que el Ayuntamiento de Madrid puede y debe ser emprendedor, activo, que participe en la vida económica de la ciudad, que vaya a buscar las empresas, que vaya a liderar también las transformaciones económicas que necesita nuestra ciudad", ha planteado.

Más Madrid ve urgente facilitar la transición energética en la ciudad de Madrid y la modernización de la economía de la mano del tejido empresarial. Por ello apostarán por Madrid como epicentro de la industria de la transición ecológica y de la economía circular generando las condiciones para que la iniciativa privada pueda crear hasta 12.100 empleos verdes directos e indirectos en el primer mandato.

SOL, "LA PARRILLA MÁS CARA DE LA HISTORIA"

"Hay miles de empleos por crear en alianza y colaboración con el tejido empresarial madrileño, que tiene la capacidad de hacerlo y de lidiarlo. Pero se tiene que garantizar que esas posibilidades económicas se den aquí, en la ciudad, y para eso el Ayuntamiento tiene que ser un actor activo, un aliado, en el que el sector empresarial pueda apoyarse y con el que pueda contar", ha declarado la edil.

Maestre cree que es precisamente "lo contrario de lo que ha sucedido en estos años, donde la tarea del Gobierno municipal ha sido muy pasiva y donde las pocas cosas que se han hecho van en contra del sentido común".

Como ejemplo ha puesto las obras de Sol, "la parrilla más cara de la historia, con 10 millones de euros invertidos en una plaza que no solo no da sombra sino que no aporta absolutamente nada nuevo a lo que había antes".

"En Más Madrid queremos hacer lo contrario, queremos hacer obras, infraestructuras, equipamientos que sean útiles, que vayan con el sentido de los tiempos y no en contra y que realmente tengan efectos en la mejora de la vida de la gente de Madrid. Para eso, la ayuda es fundamental, el sector empresarial es un aliado clave", ha insistido la candidata.

INDUSTRIALIZACIÓN VERDE DE VILLAVERDE

El programa de Más Madrid incluye la industrialización verde de Villaverde, con el Polígono del Gato como protagonista, impulsando "donde hoy sólo hay parcelas vacías y marginación, la implantación de empresas e industrias vinculadas a la transición ecológica y la economía circular a través de cesiones de suelo, paquetes de ayudas y financiación e incentivos fiscales".

Para atraer la instalación de estas empresas se utilizarán algunas de las parcelas públicas disponibles para el establecimiento de un espacio de incubación y aceleración de empresas del sector industrial con conexión estrecha con el Vivero de Villaverde, la Factoría Industrial de Villaverde y La Nave de Villaverde.

Más Madrid también prevé instalar una plataforma de recarga de vehículos eléctricos y una Comunidad Energética Local que permita reducir costes energéticos a las empresas instaladas en este polígono.

UNIDAD DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE BARRIOS

Otra de las columnas del programa de Más Madrid es el plan integral de rehabilitación, con la puesta en marcha de una Unidad de Rehabilitación Integral de Barrios que ofrezca proyectos llave en mano a las comunidades de propietarios o a los propietarios de viviendas unifamiliares, facilite la tramitación de las licencias y ofrezca la financiación necesaria para mejorar la eficiencia energética de los edificios de la ciudad.

Serán proyectos que puedan ponerse en marcha en un corto espacio de tiempo, de la mano de los administradores de fincas, presidentes de las comunidades de propietarios, asociaciones de vecinos y las empresas de servicios energéticos que operan en la ciudad. Unido a que la rehabilitación energética es fuente de creación de empleo.

El objetivo de Más Madrid es alcanzar la rehabilitación energética sostenible de al menos 5.500 viviendas en el próximo mandato. De acuerdo a estimaciones del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, con una inversión de 50 millones anuales se podrían crear hasta 2.500 empleos directos e indirectos en la ciudad al año, esto es, 10.000 en cuatro años.