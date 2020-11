Maestre advierte de un presupuesto que vuelve a la senda de la deuda y que mantiene a Madrid "congelada en el tiempo"

"El mismo partido que hizo alcalde a Almeida será el que le dé los votos suficientes para el presupuesto", apunta

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha lamentado un proyecto de presupuestos presentado públicamente por PP y Cs que "vuelve a la senda de la deuda, cuando ya se conocen sus terribles consecuencias en la década pasada", que mantiene a la ciudad "congelada en el tiempo" y donde no habrá sorpresas porque "la foto final ya está pactada" con Vox.

Maestre aboga por "unos presupuestos expansivos para hacer una transformación importante de la ciudad y esos no son los no negociados con la oposición" de Más Madrid y PSOE sino "los pactados ya con la ultraderecha, los socios preferentes del equipo de Gobierno", ha señalado en una entrevista con Europa Press.

Si bien el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, declaraba que tendía la mano a todos los grupos de la oposición para sacar adelante las cuentas de 2021 y la vicealcaldesa, Begoña Villacís, afirmaba que sueña con "unos presupuestos de la villa", siguiendo el ejemplo de los acuerdos firmados en julio, en Más Madrid responden que, en la práctica, no les han "dado nada, no ha habido una llamada, un contacto" y por eso no se sienten interpelados en la negociación.

Maestre no espera sorpresas en la aprobación del presupuesto, ni aunque Vox votara hasta nueve proposiciones de la izquierda en el Pleno pasado, celebrado pocos días después de la fallida moción de censura. Por ello no se cree el supuesto distanciamiento entre Almeida y el portavoz de Vox, Javier Ortega Smith.

"Cualquiera que les haya visto de cerca sabe que se llevan muy bien, se llevan personalmente bien y eso también dice cómo se van a llevar políticamente. Creo que podemos esperar un par de semanas de alguna declaración gruesa pero que la foto final ya está pactada, trabajada y no va a haber ninguna sorpresa. El mismo partido que hizo alcalde a Almeida será el partido que le dé los votos suficientes para aprobar el presupuesto", vaticina.

En el proyecto de presupuestos presentado públicamente se destinan 500 millones de euros a la materialización de los Acuerdos de la Villa. "Lo importante no es sólo el porcentaje que digan que van a aplicar de los Pactos sino que el presupuesto no tiene casi nada ver con ninguna de las cosas que pactamos como conjunto de los grupos", ha advertido.

Así recuerda que se aprobaron acuerdos relativos a la transformación del espacio urbano, vía ampliación del espacio peatonal o carriles bici, para los que "hay un total de cero euros en el presupuesto de Martínez-Almeida".

Y todo ello en el marco de unos presupuestos "extraordinariamente expansivos gracias a que el Gobierno central ha suspendido las restricciones al uso del superávit que mantenía el PP durante las legislaturas pasadas". Esto se traduce en que el Ejecutivo municipal "tenga muchos más millones de euros para gastar en Madrid pero, a pesar de ello, son unos presupuestos que vuelven a la senda de la deuda", frente a la apuesta por su reducción, "como fue la legislatura pasada".

"OPORTUNIDAD DESAPROVECHADA"

Unido a que son "unos presupuestos en los que no hay una sola indicación de transformación de la ciudad, como están haciendo las ciudades del entorno. No hay ampliación de espacios verdes, de espacios peatonales, no hay una restructuración hacia una ciudad más verde, sostenible, menos contaminada. No se aprecia un refuerzo del transporte público y no hay nada de muchas de las cosas en esa línea recogidas en los Pactos de la Villa. En ese sentido son una oportunidad enormemente desaprovechada".

Para Más Madrid, una de las líneas rojas en la potencial negociación de los presupuestos es el "aumento de la deuda", "inaceptable en un momento de expansión presupuestaria". "¿A quién se le pasa meter a Madrid otra vez en la senda de la deuda cuando ya hemos conocido sus terribles consecuencias en la década pasada?", se pregunta la edil.

Una segunda línea roja son las "bajadas lineales de impuestos", independientemente de ingresos familiares, porque "no es lo que necesita ahora la ciudad". "Hay una declaración de intenciones entre quien asume esa posición porque sabe que va a haber menos ingresos en la caja municipal y, con menos ingresos, quien peor lo pasa no es quien tiene dinero de sobra sino al que le falta", ha argumentado.

La tercera línea roja que les hace "difícil apoyar los presupuestos" es la ausencia de transformación de la ciudad dado que no hay "ni un euro para un carril bici, no hay una ampliación de BiciMAD, no hay reformas urbanas que señale que Madrid va encaminándose a otra década".

"Es como mantener la ciudad congelada en el tiempo. Son una oportunidad desaprovechada esos presupuestos y que no podemos apoyar", ha remarcado la portavoz de Más Madrid, que también carga contra el diseño que ha hecho el Gobierno para reequilibrar la ciudad con un anunciado aumento del 12 por ciento destinado a los distritos del sur y del este.

"Teniendo en cuenta que el presupuesto general aumenta un 8%, para los distritos del sur es un aumento muy pequeño. Creemos que lo que necesita el sureste son inversiones de gran calado,

como acabar con la incineradora de Valdemingómez", ha sostenido Rita Maestre.

Maestre ha recordado que el plan diseñado por el anterior Ejecutivo, de Ahora Madrid, pasaba por "ir desmantelando una infraestructura que se puso en el sur de Madrid, que paga la gente que está en el sur de Madrid en su vida cotidiana y, sin embargo, este Gobierno no tiene ningún plan" para ellos.

"AL LADO DEL BAR HAY UNA MERCERÍA, UNA FRUTERÍA"

En cuanto a las ayudas para paliar los efectos de la pandemia, Maestre cree que el Ayuntamiento pone el "foco en la hostelería" pero "abandona" al pequeño comercio; una parte del Gobierno municipal da "un protagonismo razonable" a hosteleros como sector económico importante, muy "cuidado en términos de marketing", pero al poner "mucho foco" en él queda de manifiesto "un olvido claro del resto del comercio de la ciudad".

"Y de las ayudas, tanto de las prestaciones directas como de los avales que prometieron en marzo y abril, ha llegado un porcentaje muy pequeño a los comercios", ha aseverado la edil, que ha insistido en que los avales "que la vicealcaldesa, Begoña Villacís, anunció a bombo y platillo, más de 15 millones de euros, no han llegado a los comercios ni a la hostelería".

Recuerda que fue propuesta de Más Madrid ampliar las terrazas a las bandas de aparcamiento pero sin olvidar "que al lado del bar y del restaurante hay una mercería, una frutería que no tienen esas ayudas".

ASOCIACIONISMO

Otra de las propuestas de Más Madrid es 'Madrid a la calle', una batería de iniciativas, presentadas en el último Pleno y aprobadas, como sacar los comercios a las aceras o actividades extraescolares en espacios abiertos. "Son propuestas que nos aceptan pero que no ponen en marcha", ha lanzado.

"El gobierno no las reconoce cuando hablan. Cuando el Gobierno habla de una asociación de vecinos, sea Almeida o Villacís, es para insultarlas, como hizo la vicealcaldesa la semana pasada", cuando dijo que el Ejecutivo tiene "manga ancha" para que nadie se quede sin comer aunque entiende que la mayoría de familias ayudadas en asociaciones la reciben ya por canales municipales.

"Y eso también es una consecuencia del pacto con la extrema derecha", ha advertido Maestre, que apunta que el presupuesto "tiene una segunda parte", lo que se ejecuta realmente. "Ahora mismo en la ciudad de Madrid hay 30 millones, según Villacís, utilizados para luchar contra las colas del hambre pero en la práctica han sido 12. Ese hueco lo están supliendo asociaciones vecinales", añade. Cree que el Gobierno de PP y Cs tiene una "percepción muy antigua del asociacionismo" y una forma de entender la política "con poca cintura y margen para la crítica".