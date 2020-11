Maestre critica el "poco espacio para la política municipal" de Almeida: "Le oigo más hablar de Sánchez que de Vallecas"

Sostiene que Ayuso 'retuerce los números' "para presentarse como la alternativa a Sánchez, que es a lo que está más dedicada"

MADRID, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha reprochado el "poco espacio para la política municipal" que parece que esté dedicando el regidor, José Luis Martínez-Almeida, desde que compagina el bastón de mando con la portavocía del PP nacional. "Yo oigo más a Almeida hablar de Pedro Sánchez que del Ensanche de Vallecas", ha lanzado en una entrevista con Europa Press.

Algo similar detecta en la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, que intenta "arreglar los números" de la Covid "retorciéndolos" para "presentarse ante España como esa alternativa u oposición al gobierno de Pedro Sánchez, que es a lo que está más dedicada en su carrera política".

Sin salir de Cibeles, Maestre ha insistido en que el "perfil político fundamental" de Almeida "es el de portavoz del PP" y queda patente "en que le queda poco tiempo, poco espacio para la política municipal".

"Creo que desde que es portavoz del PP lo que más se nota es el tiempo que le dedica a la política municipal en sus declaraciones, en sus visitas, en el peso que tiene en su agenda, en el tipo de cosas a las que presta atención y de las que habla", ha indicado la edil.

Cuatro meses después de la firma de los Pactos de la Villa, pocas semanas antes de que Almeida asumiera la portavocía del PP, Rita Maestre ha destacado que lo esencial para que se lograran los acuerdos fue la "generosidad por parte de la oposición". Así responde cuando se le pregunta si podrían firmarse ahora unos Pactos de la Villa con Almeida, también portavoz del PP.

AYUSO Y EL PATRÓN DEL "HÁMSTER DANDO VUELTAS EN LA RUEDA"

Sobre la gestión de Ayuso, la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento sostiene que la presidenta regional intenta "arreglar los números" de la Covid "retorciéndolos" para, a renglón seguido, criticar la consecuencia de esto, que no es más que la repetición de un patrón, como "un hámster dando vueltas en la rueda".

La edil ha sostenido que Ayuso "ha hecho un intento grande por arreglar los números, no por arreglar la pandemia", y así "ha cambiado el tipo de prueba que está haciendo para presentarse ante España como esa alternativa u oposición al gobierno de Pedro Sánchez, que es a lo que está más dedicada en su carrera política".

"Ha sido una gestión negligente, más concentrada en arreglar los números ante los madrileños y ahí sí que se han puesto recursos comunicativos y de todo tipo pero no soluciona el problema sanitario que tenemos", ha argumentado Maestre.

"DESPRECIO" HACIA LAS DECENAS DE MUERTES

A lo que une que cuando se hacen comparaciones con la primera ola para "sentir que se está mejor" denota "un profundo desprecio hacia el hecho de que en Madrid mueren varias decenas de personas todas las semanas".

"(La portavoz adjunta de Más Madrid en la Asamblea) Mónica García pone como ejemplo que si un paciente tiene 41º de fiebre y baja a 39 está mejor pero 39 no es estar bien tampoco. Las medidas de restricción a la movilidad se tienen que poner en marcha cuando hay un pico de contagio pero no controlan el problema de forma estable y por eso, de lo que deberíamos hablar, es de qué hacemos en el sistema sanitario, en el sistema de pruebas, de rastreo y de control para que no tener esos picos", ha alegado la concejala.

Se trata de alejarse de esa "situación como de hámster en una rueda, que es volver a pasar por esa fase en la que hay que meterse en casa, se controla la pandemia, se sale de casa, vuelve a subir, se vuelve a meter en casa a toda la ciudad o por zonas... Lo que hace falta para tener las cosas controladas es lo que hacen el resto de países de nuestro entorno", ha reclamado.

Y eso pasa por "tener profesionales sanitarios, reforzar la Atención Primaria, organizar mejor las pruebas masivas, tener rastreadores". "¿Medidas de restricción a la movilidad? Si hay que hacerlas, háganse pero lo fundamental es lo otro, que es de lo que no hablamos en la Comunidad", ha puesto el foco la portavoz municipal de Más Madrid.

"La Comunidad nos mintió a todos cuando nos dijo que en mayo estábamos preparados porque el sistema sanitario lo estaba, igual que el sistema de rastreo, pero no sabemos aún a ciencia cierta cuántos rastreadores hay", ha lanzado. También recuerda que "prometió a la vuelta del verano que iba a hacer una PCR a todos los alumnos de una clase cuando hubiera un positivo pero a las dos semanas se vio que era mentira".

"AUTOGESTIÓN CIUDADANA DE UNA EPIDEMIA"

En definitiva, lo que se vive en Madrid es "una especie de autogestión ciudadana de una epidemia". Así tiene claro que la ciudadanía "ha respondido bastante mejor que la Administración, ha sido mucho más responsable en términos generales". No cree que a la Administración le haga falta hacer más pedagogía política sino "gestión, tanto por el lado sanitario como por el social".

"En marzo era razonable ser generoso con los problemas de gestión de las administraciones pero es que no estamos en marzo sino en noviembre y en noviembre las ayudas sociales no llegan, las ayudas a los comercios no llegan y seguimos sin reforzar los pilares de un sistema de control de una epidemia. Más que pedagogía lo que yo espero de los gobiernos es que gobiernen", ha planteado.

Un ejemplo de lo tarde que llegan las administraciones lo pone cuando se refiere al Ingreso Mínimo Vital por parte del Estado o con la Tarjeta Familias del Ayuntamiento, con un total de 55 este mes y 3.000 aprobadas de las 27.000 comprometidas.

"A lo que se dedica el gobierno de Almeida y Villacís es a criticar a asociaciones y a la oposición cuando en la práctica las familias siguen sin tener una ayuda prometida hace mucho tiempo. La gestión de la crisis sanitaria es la prioridad número uno pero la dos es la gestión social y económica de la crisis", ha diagnosticado Rita Maestre, que ha lamentado la celebración de "ruedas de prensa que prometen y que inauguran pero sus consecuencias reales no llegan".