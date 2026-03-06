Maestre agradece "protección, apoyo y sostén" de Policía tras denunciar acoso y asegura que darán con los responsables

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, durante una sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Madrid, en el Palacio de Cibeles, a 24 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha agradecido el trabajo de "protección, apoyo y sostén" de la Policía Municipal de Madrid tras denunciar acoso y asegura que darán con los responsables, personas que "creen que tienen derecho a decidir quién puede hacer política y quién no".

Así lo ha trasladado en declaraciones a los medios ante el Palacio de Cibeles, donde ha recordado que hay una investigación judicial en marcha que es la que tiene que esclarecer "quién está detrás de esas cuentas, quién está organizando ese acoso", a su juicio, "coordinado".

En concreto, la portavoz de Más Madrid dio a conocer en un video difundido en su redes sociales que denunció ante la Policía la difusión de la dirección de su domicilio en anuncios anónimos en páginas de Internet donde se ofrecen servicios sexuales.

"Aquí es importante nombrar que el anonimato de las redes sociales ahora mismo no protege muchas libertades de expresión, lo que protege es el derecho de algunos a acosar y amedrentar", ha aseverado.

Pese a la gravedad de la situación, ha declarado estar "serena, tranquila y muy reconfortada" por la "ola inmensa de cariño y de apoyo".

Así, ha afirmado que este acoso no se produce "por ser Rita", sino por "ser una mujer que hace política". "Esta estrategia de acoso nos pasa a las mujeres políticas, pero también a periodistas, a activistas, a gamers, a deportistas, a mujeres visibles que eligen defender su trabajo y su profesión y que se encuentran con acosadores que lo que les dicen es que se vayan a su casa y que ese lugar (...) no es para ellas", ha expresado.

Es por ello, según ha trasladado, por lo que ha decidido dar el paso, denunciarlo y señalar que ese acoso no le pasa a ella sola. "No es una cuestión personal, es tremendamente política, que tiene el objetivo que de las mujeres nos volvamos a nuestras casas", ha insistido.

En este sentido, ha afirmado que las mujeres van a responder "unidas y fuertes" y que "no hay ningún motivo" para dejar de defender las ideas "con fuerza, valentía y con el mismo orgullo".

"Que tenemos el derecho de hacer política, que no nos vamos a casa y que al contrario, las estrategias de acoso nos hacen más fuertes, nos devuelven más unidad y nos refuerzan mucho más para seguir haciendo lo que hacemos, que es defender en libertad nuestras ideas políticas", ha asegurado.

"Esperemos que la investigación siga su curso y estoy segura de que vamos a acabar encontrando a esas personas que creen que tienen derecho a decidir quién puede hacer política y quién no, y que se acaben encontrando de frente, no solo con el peso de la ley, sino con el de una sociedad que dice que no, que ese derecho no lo tienen ellos, que todos somos libres de hacer política como queramos", ha zanjado.