Maestre apoya la Llave al Papa por ser jefe de Estado y por su papel en la defensa de los derechos humanos

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, interviene durante la presentación del libro ‘Quemados. ¿Hasta cuándo vamos a aguantar?’, a 14 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, ha expresado su apoyo a la entrega de la Llave de Oro de la ciudad al Papa durante su visita oficial a la capital al tratarse de un jefe de Estado con "una trascendencia especial" y un papel destacado en la defensa de los derechos humanos.

"Por supuesto, si se cumple el reglamento del Ayuntamiento de Madrid, apoyamos esa entrega de llaves a un jefe de Estado que tiene una trascendencia especial", ha señalado Maestre en declaraciones a los medios, al ser preguntada por la visita del Pontífice a Madrid.

Maestre ha subrayado desde Condeduque que el Papa no solo es "el líder de la principal congregación religiosa" del país, sino que además tiene "un papel destacado y muy potente en la geopolítica mundial y europea".

En este sentido, ha destacado que se trata de un jefe de Estado que "se ha posicionado de forma muy nítida" contra "el genocidio en Gaza", "a favor de los derechos humanos" y también de cuestiones "muy impactantes" en la política española.

Entre ellas ha citado la regularización de las personas migrantes que viven en España, una medida que, según ha señalado, el jefe de Estado y también jefe de la Iglesia Católica considera que "va a favorecer los derechos humanos" en el país.

DISTINCIONES MUNICIPALES

Sobre las distinciones, Maestre ha defendido que "el reglamento tiene que cumplirse", "el que existe", y ha sostenido que, por ejemplo en el caso de María Corina Machado "no se cumplió" porque "no es de ninguna manera una jefa de Estado en una visita oficial".

A su juicio, aquella entrega fue "un intento de acto de partido por parte del PP" y "no tenía nada que ver con una entrega oficial de las llaves de la ciudad de Madrid".

La portavoz de Más Madrid ha explicado que su grupo ha presentado enmiendas al proyecto de Reglamento de Protocolo y Ceremonial del Ayuntamiento de Madrid, para que a quién se entregan las medallas o distinciones "no sea una cuestión que decida el alcalde, ni este ni ningún otro", sino que dependa "del conjunto de la ciudadanía madrileña", representada en el Pleno del Ayuntamiento.

Asimismo, ha defendido que, "decida lo que decida" el Pleno, no se pueda conceder una medalla "a un jefe de Estado que esté cometiendo un genocidio". "Si Netanyahu decidiera venir a Madrid hoy, probablemente Almeida elegiría darle las llaves de la ciudad", ha afirmado.

"Yo creo que no solo no es ético, sino que no se puede permitir de ninguna manera que la decisión de este alcalde o de cualquiera esté por encima del respeto a los derechos humanos", ha añadido.

Por ello, Maestre ha insistido en que el reglamento "tiene que modificarse" para que sea "una decisión colegiada" y se respeten "los mínimos básicos, que son los de los derechos humanos".