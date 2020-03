Maestre ataca la "falta de previsión" en Funeraria cuando 18 días antes de alarma fueron advertidos

MADRID, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz mediática de Más Madrid, Rita Maestre, ha atacado la "falta de previsión" por parte del Gobierno municipal presidido por José Luis Martínez-Almeida en la empresa municipal de servicios funerarios cuando 18 días antes de decretarse el estado de alarma ya fueron advertidos en este sentido por el concejal de la formación Javier Barbero.

"El 26 de febrero, esto es, 18 días antes empezar el estado de alarma, nuestro concejal Javier Barbero ya planteó en el consejo de administración de Funeraria la necesidad de tener los equipos de protección adecuados, equipos de protección individual para los trabajadores, pero parece que el gobierno de Almeida no hizo nada al respecto. No se le hizo ningún caso y ahora nos encontramos con esta terrible situación", ha indicado Maestre.

La concejala también ha criticado que esto se está produciendo cuando desde algunos partidos, en referencia al PP en general y a la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, en particular, se está empleando la falta de material "como ariete contra el gobierno de España". "No parece la línea a seguir, sí la de remar en la misma dirección, trabajar juntos y no echar la culpa a otros. Se trata de asumir responsabilidades y trabajar por el bien común", ha defendido.

"En Madrid faltan mascarillas y otro material sanitario, y faltan desde hace mucho. Esta falta de previsión la estamos pagando duro y encima, para intentar eludir responsabilidades, pasan al ataque en lugar de remar todos juntos", ha destacado Maestre.

El Ayuntamiento de Madrid no prestará más servicios en la funeraria municipal de personas fallecidas por coronavirus ante la imposibilidad de continuar su actividad por la falta de material necesario, ha informado el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, en una carta enviada al ministro de Sanidad, Salvador Illa, y al delegado del Gobierno, José Manuel Franco.

"Solicito, de manera urgente, que procedan a suministrar el material necesario a este Ayuntamiento", ha manifestado el regidor en la misiva, donde ha apuntado que se estaban realizando de media 150 servicios diarios.