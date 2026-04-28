Maestre aún no confirma su candidatura a Alcaldía de Madrid aunque dice estar "fuerte" de cara a elecciones de 2027

La ministra de Sanidad, Mónica García, y la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento y coportavoz de la formación, Rita Maestre, todavía no confirma su candidatura a la Alcaldía de la ciudad en las elecciones municipales de 2027 aunque dice estar "fuerte" y "contenta" con el trabajo que realiza la formación en la capital.

"Todavía tengo algunos planes, decisiones que tomar, pero la verdad es que estoy fuerte, estoy muy contenta con el trabajo que estamos haciendo desde Más Madrid en la ciudad. Estoy recorriendo la ciudad desde el minuto uno y quedarán anuncios todavía por hacer", ha deslizado en declaraciones a los medios desde el Teatro Real.

En febrero, Maestre señalaba en una entrevista con Europa Press que quería "ser candidata en 2027" porque pretendía "ser alcaldesa en 2027" de la mano de una organización "en la que cabe todo el mundo" y con una "creciente coralidad de perfiles".

Durante este camino ha empezado "a ampliar el trabajo de escucha, de recorrido de la ciudad, de incorporación de ideas, de personas, de gentes, de colectivos, de asociaciones, para crear ese movimiento que no sea solo político sino también social y que lleve a un cambio, primero social y luego político, en Madrid".

Quien sí ha anunciado su intención de ser la candidata de la formación en las elecciones autonómicas de 2027 es la coportavoz y ministra de Sanidad, Mónica García.