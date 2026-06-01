Maestre se compromete a "paralizar" las prórrogas de contratos en las escuelas infantiles si llega a la Alcaldía en 2027

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MADRID, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, se ha comprometido a "paralizar" las prórrogas de contratos "de la vergüenza" en las escuelas infantiles municipales si llega a la Alcaldía de la capital en el año 2027.

"Porque llegar a fin de mes en Madrid es cada vez más difícil y porque el trabajo de estas educadoras, su labor educativa con nuestros hijos, es tan importante que no pueden estar condenadas a esta precariedad. Este es nuestro compromiso y en 2027 lo vamos a hacer realidad", ha asegurado la líder de la oposición en declaraciones remitidas a los medios.

Fue el 7 de abril cuando las profesionales del sector arrancaron las movilizaciones para reclamar mejoras salariales, bajada de ratios, la pareja educativa y el reconocimiento de su categoría profesional. Desde el inicio, habían advertido de que "no iban a volver las aulas" hasta mejorar sus condiciones laborales.

En este sentido, Maestre ha apuntado que las trabajadoras, en huelga desde el pasado 7 de abril, "tienen derecho a cobrar más de 1.500 euros al mes desde hace un año" pero que el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida "las tiene cobrando 1.200 euros, 300 euros menos al mes" por prorrogar unos contratos "obsoletos" en lugar de "licitarlos de nuevo".

"Por lo tanto, lo primero es licitar nuevos contratos con los sueldos del convenio y con criterios de adjudicación justos. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer", ha destacado.

En este escenario, los paros indefinidos de las educadoras suponen para la portavoz de Más Madrid "nueve semanas de lucha ejemplar" frente al "desprecio y la racanería" de Almeida, en la capital, y también de la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, al tratarse de un conflicto que afecta a trabajadoras de toda la región.

En el lado opuesto de las políticas del PP en esta materia, Maestre ha destacado las medidas puestas en marcha durante el Gobierno de Manuela Carmena, como "generalizar la pareja educativa" en Madrid, "subir sus sueldos eligiendo a las empresas que se comprometían a pagar mejor" y también "bajar las ratios a la mitad, hasta cumplir con las aconsejadas por la Comisión Europea", para que, en palabras de Mastre, "ninguna educadora tuviera que sostener un aula de 8 bebés de menos de un año".

CASI DOS MESES DE HUELGA

Las trabajadoras han afirmado la pasada semana que seguirán con los paros hasta que la de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo ponga "por escrito" las propuestas trasladadas durante la reunión mantenida con representantes de la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI).

Previamente, Zarzalejo anunció tras el encuentro nuevos contratos en las escuelas infantiles de gestión indirecta, según vaya terminando la vigencia de los actuales, con la presencia de dos educadoras por aula. Además, también avanzó que la Comunidad seguirá incrementando todos los años los módulos de financiación para estos contratos. Algo que es "insuficiente" para las trabajadoras.

En la capital, el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida insiste en que se trata de un conflicto cuya solución pasa por la revisión del convenio colectivo entre patronal y sindicatos.

El delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, quien ha mantenido reuniones con las trabajadoras, ha asegurado que el Ayuntamiento tiene capacidad económica para asumir las mejoras salariales reclamadas por las trabajadoras, pero condicionó esa posibilidad a que las nuevas tablas salariales queden recogidas en el convenio y sean interpretadas por la comisión paritaria correspondiente.