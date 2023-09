Maestre cree que la vía muerta de PP y Vox en Cataluña no soluciona y llama a ser valiente, aunque tenga coste electoral

MADRID, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento y jefa de la oposición, Rita Maestre, cree que la "vía muerta" de PP y Vox en Cataluña no resuelve ningún problema y ha llamado a ser valientes, aunque esto conlleve un coste electoral.

Maestre se ha posicionado así después de que el PP anunciara que llevará a todos los plenos una moción contra la ley de amnistía. Más Madrid adoptará en la sesión plenaria de finales de este mes una postura "muy clara, muy valiente y muy transparente".

"Defendemos que los problemas tienen que solucionarse, defendemos que la vía muerta de PP y Vox en Cataluña no resuelve un solo problema, defendemos que hay que normalizar la convivencia democrática en Cataluña y que hay que solucionar el encaje territorial en España porque hacer como que un problema no existe para sacar votos lo único que hace es empeorarlo. Hay que ser valientes, aunque eso tenga costes políticos en primer término", ha declarado.

Maestre ha instado a ir "más allá del tacticismo y del electoralismo dando pasos que, aunque pueden resultar difíciles, pueden mejorar la convivencia, para que cuando se mire atrás dentro de diez o quince años se diga que sirvió para que las cosas estén mejor, para que la sociedad catalana sea plural, para que se conviva con normalidad, con democracia y con la libre expresión de las ideas".

AYUSO Y ALMEIDA NO QUIEREN HABLAR DE MADRID

Preguntada si teme que los Plenos de Cibeles vuelvan a convertirse en un eco de la política nacional, la jefa de la oposición tiene claro que es lo que va a suceder porque "es lo que quieren (la presidenta regional, Isabel Díaz) Ayuso y (el alcalde, José Luis Martínez) Almeida".

"Ni Ayuso ni Almeida quieren hablar de que hoy en Madrid en el colegio Núñez de Arenas decenas de familias no pueden llevar a sus hijos al comedor porque no saben si van a tener o no las becas de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid", ha lanzado la jefa de la oposición.

Sin embargo, sí es de lo que quieren hablar en Más Madrid siendo "valientes, claras y transparentes" sobre lo que piensan que hay que hacer en España pero "concentradas en lo que pasa en Madrid, siendo la voz de los barrios en esta ciudad".

"Vamos a seguir garantizando que en el Pleno de Madrid, que en las Juntas de los Distritos, se hable de Madrid, se evalúe la gestión de este Gobierno municipal, que ya no tiene excusas con las que tapar su gestión y que se evalúe esa gestión, además de haciendo propuestas también con control al Gobierno", se ha comprometido Rita Maestre.

En todo caso, Más Madrid no estará "del lado del ruido, del enfrentamiento, de quien espera sacar votos de un incendio cada vez mayor", con la moción que presentará el PP sobre la ley de amnistía como telón de fondo.

"Del lado del Partido Popular y de Vox, que quieren una España en la que nos enfrentemos unos a otros, yo no estoy. Yo quiero lo contrario, quiero convivencia, que nos podamos entender, quiero normalizar las relaciones entre personas distintas en este país", ha remarcado Maestre, que ha demandado para Cataluña "una solución cuanto antes y para que eso sea así hay que dar pasos".