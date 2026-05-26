Maestre critica a Almeida por gobernar para quien "hace negocio" y este replica que MM es "pagafanta" de "la corrupción"

Archivo - El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (i) y la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre (d), interviene durante un pleno en el Ayuntamiento de Madrid, a 27 de mayo de 2025, en Madrid (España). - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

MADRID 26 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha criticado al alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida, por gobernar "para los que hacen negocio en Madrid" a lo que el primer edil ha replicado que Más Madrid es el "pagafantas" de "la corrupción" en España.

"Ustedes son compinches de toda la trama corrupta de Sánchez, de Koldo, de Ábalos, de Cerdán. Siempre es necesario un pagafantas y ustedes son los pagafantas de la corrupción en España, señora Maestre. Son incapaces, más allá de lágrimas de cocodrilo, de poner pie en pared contra el mayor gobierno corrupto", ha afirmado Almeida durante el Pleno de Cibeles.

Así contestaba el alcalde después de que la portavoz de Más Madrid criticase al alcalde por "no tener agallas" de ir a Puente de Vallecas a "mirar a la cara" a los vecinos tras presentar el proyecto 'Vallecas Abierto' para el entorno del Scalextric, con el que el Gobierno municipal busca favorecer la conexión entre Puente de Vallecas y Retiro para acabar con el efecto frontera entre los dos distritos.

"¿Vallecas abierto a qué señor Almeida?", ha preguntado Maestre, para responder que "abierto al ruido, a la contaminación, a los 300.000 coches" que circulan por la vía.

La portavoz de Más Madrid, que reclama el desmontaje de la infraestructura, ha afeado al alcalde no ponerse debajo del puente durante la presentación del proyecto. "Es tan cutre todo que el señor Almeida se fue a presentar el proyecto y no tuvo las agallas de ponerse debajo del puente, quizás porque hay tanto ruido que no hay forma de hacer una rueda de prensa", ha afirmado.

Así, ha asegurado que el primer edil "no pisa ni de casualidad" Vallecas ni tampoco "la realidad de Madrid" porque solo va "donde está el dinero". "Para la foto, para la feria inmobiliaria, para el salseo, allí está el señor Almeida", ha remarcado.

ALMEIDA PREGUNTA POR QUÉ MÁS MADRID NO LO LLEVÓ EN EL PROGRAMA

En su turno de palabra, Almeida ha criticado a Rita Maestre por "no llevar desmontar el Scalextric" en su programa electoral en pasadas citas electorales.

"Usted ha dicho que son 300.000 vehículos los que pasan, ¿le va a decir usted a los vallecanos por dónde pretende que circulen esos 300.000 vehículos? ¿Va a tener usted la valentía y la gallardía de decirle a los vallecanos por dónde van a circular esos 300.000 vehículos?", ha subrayado.

Asimismo, le ha preguntado directamente sobre su futuro político. "Si usted empeora el resultado de Más Madrid en las elecciones del 2027, ¿tendrá la dignidad de dimitir o va a seguir de victoria en victoria hasta la derrota final quedándose como la única concejala de ese grupo municipal?", ha señalado.

Por último, ha defendido el proyecto 'Vallecas Abierto', "que es más" que lo que hizo el Gobierno de Manuela Carmena y que hace posible que "los vallecanos confíen más" en el PP.