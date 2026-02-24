Maestre critica que el Madrid "de la gente de bien" se limpie tres veces más frente a barrios "hechos una porquería"

Archivo - Arranque de la campaña de retirada de la hoja en el Paseo del Prado. Madrid, a 6 de noviembre de 2024 - AYUNTAMIENTO DE MADRID - Archivo

MADRID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha cargado contra el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida por mantener un modelo de limpieza que, a su juicio, beneficia a los barrios "de la gente de bien", que se limpian "tres veces más" que los de "la gente normal", que están hechos "una auténtica porquería", mientras que el alcalde le ha reprochado que busque "ensuciar la vida política" y fomentar el "enfrentamiento entre barrios".

Durante la sesión del Pleno de Cibeles, Maestre ha explicado que la "gente normal" está compuesta por trabajadores, jubilados y estudiantes que residen en barrios como Puente de Vallecas, Oporto o Simancas, en San Blas. En estas zonas, ha asegurado, "las calles que se limpian una vez cada día son solo el 4%", existen contenedores "a rebosar", basura sin recoger, escombros en las esquinas y presencia de jeringuillas en parques infantiles.

Maestre ha denunciado que la única medida que han recibido estos vecinos en el último año ha sido "el tasazo de basuras que el señor Almeida les ha clavado por seguir teniendo sus barrios hechos una auténtica porquería". Además, ha señalado que 130.000 madrileños han presentado recursos contra esta tasa y ha preguntado al alcalde si, en caso de que los tribunales la anulen, devolverá el dinero cobrado.

Frente a ello, ha contrapuesto los barrios de "la gente de bien", que ha definido como directivos, aristócratas, rentistas e inversores, donde "las calles que se limpian una vez al día no son el 4%, son el 30%", con parques "sin jeringuillas" y aceras "baldeadas".

800 MILLONES EN LIMPIEZA, SEGÚN ALMEIDA

Por su parte, Martínez-Almeida ha rechazado las acusaciones y ha asegurado que Maestre no ha acudido al Pleno a hablar de limpieza "sino a ensuciar la vida política de Madrid mediante el odio y la confrontación", ante las próximas elecciones municipales.

El alcalde ha defendido que el Ayuntamiento ha incrementado hasta 800 millones de euros la partida destinada a limpieza y recogida de residuos y que de las 2.000 personas incorporadas al servicio, el 65% se han destinado a distritos del sur y el este de la capital. Asimismo, ha subrayado que Madrid es la ciudad que más gasta per cápita en limpieza en España, con 84,65 euros de media.

El primer edil también ha enumerado pedidas puestas en marcha como aumento de medios humanos, campañas de concienciación, inspección y sanción. En su intervención, Almeida ha acusado a Maestre de "hipocresía" por defender el principio de ordinalidad en el conjunto de España y, a la vez, denunciar supuestos desequilibrios en la ciudad.

Según ha expuesto, aplicar ese criterio implicaría que barrios como Salamanca recibieran "tanto como dan", reduciendo la inversión en distritos del sur y del este. "¿Sabe usted que si yo aplicara el principio de ordinalidad que usted defiende en el conjunto de España, en Madrid, en el barrio del Duque de Alba, tendría que invertir el doble de lo que invierto en el barrio en el que usted reside? ¿Usted que aboga por el desequilibrio?", ha preguntado.