Maestre critica que recomendaciones de Almeida por la calima llegaran tarde porque está a todo menos a Madrid

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha criticado que las recomendaciones del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ante la calima llegaran tarde porque está a todo menos a Madrid.

"Ha llegado muy tarde, quizás porque está hablando de cualquier otra cosa que no sea la ciudad de Madrid: si no es de Pedro Sánchez es de Irene Montero o de los fondos europeos, todo lo que no sea Madrid. Y eso tiene consecuencias, que Madrid está abandonada en términos de gestión y el Ayuntamiento no cumple con sus responsabilidades", ha lamentado la edil desde Cea Bermúdez, donde ha condenado la privatización de un espacio deportivo.

Maestre ha insistido en que Almeida "ha llegado tarde y mal a este problema de la calima, que estaba anunciado y en los propios informes colgados por la tarde por el Ayuntamiento se demuestra que era la previsión posible".

Sin embargo, "el Ayuntamiento la noche antes, esa misma mañana seguía afirmando (en sus páginas oficiales) que la calidad del aire era buena, cuando cualquier ciudadano a las 7 horas se levanta, abre la ventana y ve que la ciudad está completamente sumergida en ese polvo del desierto".

El delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha asegurado este miércoles que la página municipal de calidad del aire no avisó porque "no tuvieron un aviso de la Aemet" que predijera esta condición meteorológica. Algo que "era difícil de prever" y que sigue "sin dar aviso sobre la borrasca 'Celia'". "Lo importante es que hemos tomado las medidas adecuadas con las recomendaciones sanitarias", ha dicho Carabante.

Maestre además ha recriminado al alcalde que no se pronunciara sobre la calima hasta después del tuit lanzado por ella, en el que daba las recomendaciones mínimas, como el uso del transporte público y no hacer actividad física en espacios abiertos.

"Sólo después de que yo hiciera esas recomendaciones Almeida tuvo a bien anunciar a los vecinos de Madrid que había un problema en las calles y cuáles eran las recomendaciones de salud", ha aseverado la concejala.