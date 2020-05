Maestre critica victimismo de Ayuso, a lo Trump, y conversación con Aznar porque "no es el lugar donde debería estar"

"Se pasa más tiempo en entrevistas y tuiteando que gobernando", ha lanzado

MADRID, 12 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz mediática de Más Madrid, Rita Maestre, ha criticado el "victimismo" de la jefa del Ejecutivo regional, Isabel Díaz Ayuso, siguiendo las "campañas clásicas de Trump, de quien incluso copia algunas frases", además de afear la conversación mantenida con el expresidente 'popular' José María Aznar porque "no es el lugar donde debería estar la presidenta de una Comunidad que es el epicentro de la pandemia".

Aznar presentó ayer por videoconferencia a Ayuso en el Aula de Liderazgo de la Universidad Francisco de Vitoria, donde elogió a la presidenta por su gestión y ante los insultos de "los hijos de Chávez", que ahora ocupan cargos en el Gobierno para desgracia de España".

Maestre ha contestado en una entrevista en La Sexta, recogida por Europa Press, que la "campaña victimista" que protagoniza Ayuso no tiene más finalidad que "la gente no entre a valorar su gestión de la crisis", cuando no deja de ser "un victimismo poco acertado".

Y más cuando en esa videconferencia entre compañeros de partido se escuchan "risas distendidas" y "un tono que no es adecuado", sobre todo porque "no es el lugar donde debe estar la presidenta de una Comunidad que es el epicentro de la pandemia".

La edil ha instado a Díaz Ayuso a que se centre en el gobierno, que aumente los recursos sanitarios, los rastreadores porque "se pasa más tiempo en entrevistas y tuiteando que gobernando", a lo que ha sumado que la 'popular' "no es capaz de llevarse con ninguna fuerza política", ya no con la izquierda, sino con su socio de gobierno, Cs, con quien "se pasa el día peleando", o con Vox, su "socio externo".

"Eso dice mucho de su talante cuando hay que generar confianza y ser capaz de tejer alianzas con los demás", ha subrayado, antes de criticar que Ayuso aparezca como "la protagonista de la pandemia" cuando lo son los fallecidos y quienes han trabajado para que la pandemia no aumente.