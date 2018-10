Maestre defiende un equipo caracterizado por la "honradez", con cuentas "envidiables" y que "está muy cerca de la gente"

Publicado 25/09/2018 15:37:43 CET

MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo municipal de Ahora Madrid, Rita Maestre, ha defendido que hoy Madrid es más moderno gracias a más de tres años de trabajo de un equipo que, a diferencia de lo que ha ocurrido en otras instituciones, se caracteriza por la "honradez", por ser "un gobierno que está muy cerca de la gente". "Estamos pateando las calles de la ciudad como ningún gobierno lo había hecho hasta la fecha", ha añadido.

Maestre ha comenzado su intervención en el Pleno del Estado de la Ciudad sin obviar que "hay problemas por resolver y dar soluciones más eficaces" a los problemas de los madrileños. "Madrid es hoy una ciudad más moderna, que se está poniendo al día, que se había quedado retrasada en comparación con capitales europeas. Por políticas valientes empieza a acercarse a esos estándares de actualización", ha trasladado.

"Las cuentas no mienten", ha continuado la también portavoz del Gobierno, que ha descrito como "envidiables" las cuentas municipales, algo que "no se ha tenido en décadas", cuando estaba "endeudada hasta arriba por gobiernos que gastaban por encima de sus capacidades de recaudación".

"Otras administraciones no han seguido las mismas dinámicas. Nosotros reducimos la deuda cuando en la Comunidad aumenta, lo mismo que el déficit, ergo, podemos deducir que se puede achacar a un gobierno que mejora las cuentas y que dejará, cuatro años después, las cuentas saneadas", ha declarado.

Y todo ello mientras se invierte en la ciudad aunque ha reconocido que "falta más". Así, la edil ha contrastado los 30 millones que el Ayuntamiento destinó a Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS) en 2014, con un gobierno del PP, con los 110 millones en 2016, ya con Ahora Madrid, los 150 millones en 2017 y los 138 millones que se llevan invertidos hasta agosto de este 2018 en reformas de colegios, operación asfalto, en reformar parques...

CRÍTICAS A PP Y CS

Maestre se ha dirigido directamente a Cs para preguntarles cómo se puede llevar a cabo una bajada en los impuestos, como proponen, sin reducir la capacidad de gasto con la legislación actual en la mano. "¿Quieren que el Ayuntamiento invierta menos en Madrid? Sí o no. ¿Quieren invertir menos y bajar los impuestos o no? O no saben hacer nada o no se toman en serio sus tareas de oposición", ha recriminado a la portavoz de los naranja, Begoña Villacís.

Cree la portavoz de Ahora Madrid que en el PP son "más honestos" porque apuestan por "darle más espacio a la iniciativa privada", como ellos mismos explican. La política tributaria de Ahora Madrid, sin embargo, pasa por "facilitar la vida a quien ha pagado más en momentos más duros".

Para el PP también ha tenido críticas. "Nosotros no somos perfectos pero su partido es el único de esta Cámara imputado por organización criminal", ha lanzado después de afear al portavoz del PP, José Luis Martínez Almeida, que no haya disimulado su "nivel de campaña electoral" con el que está segura que inundará los plenos venideros.

En su repaso ha hecho parada por la política de vivienda lamentando la venta de patrimonio por parte del PP a fondos de inversión. Cuando llegaron al gobierno se encontraron con "2.000 vacías, sin adjudicar, preparaditas en un paquete para venderlas al siguiente fondo de inversión que pasara por Madrid". Ahora Madrid las adjudicó porque "para eso sirve la vivienda social".

Y además ha puesto el acento en la construcción de 2.500 viviendas. "No está mal, sobre todo cuando la competencia no es del Ayuntamiento sino de la Comunidad", ha lanzado para apuntar, a renglón seguido, que la Comunidad ha iniciado 384 viviendas desde 2015 y ha terminado 898 ya iniciadas en este mandato. "Pero no oigo a Cs reclamar a la Comunidad que ejerza su competencia, que es construir vivienda pública y no venderla", ha apostillado.

Tampoco se ha olvidado de la nueva ordenanza de movilidad o de la aplicación del protocolo anticontaminación, que existía en la ciudad pero no se había puesto en marcha porque faltaba una política "valiente" para hacerlo. En este punto ha criticado que tanto PP como Cs "se oponen a cada actuación" en materia de movilidad.