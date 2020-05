Maestre define como un "sin sentido" "cerrar parques y abrir bares" con barras en la calle

La portavoz mediática de Más Madrid, Rita Maestre, ve "un divorcio" entre no abrir parques y pretender sacar barras de bar a la calle

MADRID, 5 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz mediática de Más Madrid, Rita Maestre, ha definido como un "sin sentido" "cerrar parques y abrir bares" con barras en la calle y confía en que haya una pronta reflexión en este sentido por parte del Ejecutivo PP/Cs.

Maestre considera no sólo que no casan sino que existe "un divorcio" entre no abrir parques y zonas verdes en la ciudad por lo menos hasta el 9 de mayo, como insiste el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, con la pretensión esbozada por la vicealcaldesa, Begoña Villacís, de sacar barras de bar a la calle, como las de las fiestas en los barrios, y hacerlo antes de San Isidro, esto es, la próxima semana.

En rueda de prensa, compartida con los concejales Marta Higueras y Nacho Murgui, Maestre ha destacado que "a Madrid aún le queda tiempo para volver a la normalidad, la nueva o la vieja, y por eso "no tiene sentido" que los parques y zonas verdes permanezcan cerrados y se pretendan abrir barras exteriores para que Madrid sea una fiesta de barrio permanente". "Todos las echamos de menos pero no es el momento de plantearlo", ha remarcado.

La portavoz mediática ha respondido con un "¡premio!" cuando la prensa le ha preguntado por el anuncio de Almeida sobre ampliar los espacios de las terrazas en las bandas de aparcamiento. Es una medida que, como ha recordado, Más Madrid "lleva planteando desde hace más de dos semanas" y que la reciben con placer porque es una muestra de la "oposición constructiva" que están liderando.

"Ampliar el aforo en las bandas de aparcamiento no reduce el espacio peatonal sino el de los coches. Enhorabuena a Almeida por recoger esta media que llevamos exigiendo más de dos semanas en Más Madrid", ha declarado.