Maestre destaca el trabajo "puerta a puerta" y el compromiso "de barrio" de Más Madrid frente a la "propaganda" del PP

Archivo - La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre. - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, ha destacado el trabajo "puerta a puerta" y el compromiso "de barrio" de su formación tras conocerse este lunes una encuesta realizada por GAD3 para el Grupo Municipal Popular que manifiesta que el PP revalidaría y ampliaría su mayoría absoluta con un asiento más, a la que ha calificado como "propaganda".

En concreto, el sondeo apunta a que la composición del Pleno, formado por un total de 57 concejales, quedaría con 30 ediles para el PP, apuntalando así su mayoría absoluta con uno más respecto a 2023, mientras que Más Madrid perdería un asiento, quedando con 11. Por su parte, el PSOE obtendría 10 ediles, uno menos que en 2023, y Vox llegaría hasta los 6, añadiendo un concejal más a los 5 que ya tiene.

Según Maestre, "las encuestas encargadas por el PP suelen decir que siempre le va a ir a mejor" y ha recordado que desde su formación no comentan encuestas a lo largo de la legislatura, así que ha puesto en valor la iniciativa 'Gran puerta a puerta' llevada a cabo por Más Madrid, con la que este fin de semana, junto a la líder del partido y ministra de Sanidad, Mónica García, y 400 militantes y voluntarios, ha llamado a las puertas de 5.000 hogares madrileños para hablar de los problemas "reales" de los ciudadanos.

En declaraciones a los medios desde el Palacio de Cibeles, la portavoz ha defendido que en Más Madrid están concentrados en "a construir una alternativa basada no solo en la crítica de lo que funciona mal, sino también en la propuesta de lo que va a funcionar mejor".

"Ese es el trabajo y el compromiso que tenemos y en este trabajo no nos van a distraer ni las encuestas pagadas por el Partido Popular, ni la propaganda del Partido Popular, ni todo el dinero del Partido Popular, porque nuestro trabajo es construir una alternativa de calle, de barrio, de base, de gente corriente, trabajando y haciendo política por la gente corriente", ha zanjado.