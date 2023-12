Maestre exige a Almeida y a PP "pegado a la línea de Netanyahu" que diga "sin ambigüedad" si concederán Medalla a Israel

Anima al pueblo madrileño a "posicionarse en redes sociales, con cualquier fórmula para que esa medalla no se conceda"



MADRID, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha exigido al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, y a un PP "pegado a la línea de Netanyahu" que diga "sin ambigüedades, sí o no" si finalmente va a conceder la Medalla de Honor de la ciudad a Israel, a pesar del voto en contra de seis de los nueve Cronistas de la Villa.

En el Pleno del pasado 30 de octubre los votos de PP y Vox sacaron adelante una proposición de los de Javier Ortega Smith, con el rechazo de la izquierda, para conceder la Medalla de Honor a Israel, condicionada al informe de los Cronistas de la Villa.

"La ciudad de Madrid no podía conceder ningún honor en un momento en el que hasta ahora ya han muerto más de 20.000 palestinos, han sido asesinados más de 7.700 niños palestinos en Gaza. No hay ningún honor en estos asesinatos, no hay ningún honor en un genocidio y, por lo tanto, la ciudad de Madrid no puede conceder ningún honor a quien está cometiendo este genocidio", ha argumentado la jefa de la oposición en un encuentro con la prensa a las puertas del Palacio de Cibeles.

Maestre ha apuntado que el PP "votó a favor de la propuesta pero se escudó en los Cronistas de la Villa", quienes "han emitido un informe contrario a la concesión de esta medalla" firmado por seis de los nueve representantes "tanto por cuestiones formales, porque no se cumplen ninguno de los requisitos recogidos en el artículo 17 del régimen de concesión de estos honores, como también por una cuestión de fondo, que la ciudad de Madrid no puede conceder un honor a quien está cometiendo un genocidio contra la población inocente de Gaza".

"ES UN SÍ O UN NO"

"¿Qué va a hacer el Ayuntamiento de Madrid? ¿Qué va a hacer sabiendo que los Cronistas de la Villa ya se han pronunciado? Le exijo una respuesta inmediata y clara porque no caben ni ambigüedades ni tampoco intentar alargar esta cuestión. Es un sí o es un no. ¿La va a conceder en su propio nombre? Porque desde luego no es en el nombre de la ciudad de Madrid, ha lanzado Maestre a Almeida.

Rita Maestre también ha animado al pueblo madrileño a "ser parte de la presión contra este Ayuntamiento". "Animo a la gente de Madrid a posicionarse públicamente, a presionar públicamente en redes sociales, en los medios de comunicación, en cualquier fórmula con la que le pueda llegar a Almeida para que esa medalla no se conceda, para que Madrid siga siendo una ciudad que está siempre del lado de la paz y de los derechos humanos", ha declarado.

La portavoz de Más Madrid ha añadido que hasta la fecha el PP "se ha mantenido muy pegado a la línea de Netanyahu y de las posiciones más ultras dentro de Israel, ni siquiera en línea con otros partidos populares europeos".

En todo caso espera "un cambio de posición" que sería "mucho más representativo de lo que la ciudad de Madrid realmente piensa de lo que está pasando en Gaza". "Espero que Almeida sea representante de la mayoría de los madrileños, que sea representante de esta ciudad de paz y derechos humanos que es Madrid y que no se comporte como el alcalde de los ultras, que es lo que ha sido hasta ahora", ha concluido.

Más Madrid envió una carta a los Cronistas de la Villa pidiéndoles que actuaran "en conciencia" y sin sentirse "presionados por el uso partidista del alcalde" ante la concesión de la Medalla de Honor de la ciudad a Israel, un reconocimiento que no reúne "un consenso social suficiente".