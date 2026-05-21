Maestre exige a Almeida "rectificar", "dejar en paz" a vecinos de Montecarmelo y buscar nueva ubicación al cantón

Archivo - Montecarmelo lleva al Parlamento Europeo su rechazo al cantón y convoca una concentración tras el inicio de las obras - FRAVM - Archivo

MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha exigido al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, que "rectifique de inmediato", que "deje en paz" a los vecinos de Montecarmelo y que busque una nueva ubicación para el cantón de limpieza proyectado en este barrio de la capital.

Así lo ha trasladado en una publicación de la red social 'X' después de que la Justicia haya ordenado la suspensión cautelar inmediata de las obras del cantón al apreciar posibles vicios de nulidad en la tramitación administrativa y considerar que continuar con la ejecución podría provocar perjuicios "de difícil reparación".

Maestre ha asegurado que el proyecto "no tiene licencia urbanística", "no tiene informe de impacto ambiental" y "desprotege sobre todo a los menores de edad del colegio que está a pocos metros".

La líder de Más Madrid en la capital ha defendido que su formación lleva "años diciendo que un cantón no se puede colocar a metros de bloques de viviendas, de colegios o de barrios donde sus familias hacen su día a día".

"¿Los cantones de limpieza son necesarios? Por supuesto, pero había alternativas a plantárselo a los vecinos en la cara", ha afirmado Maestre, que ha acusado al Gobierno municipal de haber actuado "con tanta prisa" y de manera "tan cutre con este procedimiento" que los tribunales han terminado paralizando las obras.

Por último, ha insistido al alcalde en que "deje en paz a los vecinos de Montecarmelo, que ya han aguantado suficiente".

UN CANTÓN EN CARABANCHEL

Por su parte, la concejala de Más Madrid Esther Gómez ha puesto el foco en Carabanchel, por otro cantón de limpieza proyectado en la calle Los Morales.

Según ha recordado, en 2022 los vecinos de Carabanchel consiguieron un "compromiso por escrito" del Ayuntamiento para no ejecutar el proyecto en esa parcela.

"Sin embargo, estos días hemos visto cómo el alcalde ha vuelto a mentir a estos vecinos y vecinas y los ha traicionado, pues las máquinas vuelven a aparecer en el solar para iniciar y retomar el cantón de limpieza", ha señalado en declaraciones remitidas a los medios.

La edil ha reclamado al regidor que "dé la cara" y explique "por qué lo que en 2022 no era posible ahora sí lo va a ser". "Estamos hablando de un cantón de limpieza que apenas va a distar 10 metros de las viviendas y muy cerca de un colegio y de una escuela infantil, con lo que eso va a suponer de problemas de ruido, de circulación, de aumento de camiones en la zona", ha explicado.

"Exigimos al alcalde que dé la cara, que paralice estas obras y que cumpla con su palabra", ha reclamado Gómez, que ha garantizado que Más Madrid seguirá acompañando a los vecinos "hasta conseguirlo".