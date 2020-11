Maestre ironiza con "cotas de política faraónica" que "inaugura aeropuertos sin aviones y hospitales sin retretes"

MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha ironizado con las cotas alcanzadas por la "política faraónica", la misma que inaugura "aeropuertos sin aviones y hospitales sin médicos ni retretes".

Desde el callejón del Poeta Esteban Villegas, en Retiro, donde no acaba de llegar la pista de hockey iniciada en el anterior mandato, la edil se ha hecho eco de una información adelantada por la Cadena Ser, que señala que trabajadores en las obras del hospital de pandemias Isabel Zendal aseguran que aún no se han instalado los retretes a pesar de la inmediata inauguración del equipamiento.

"Vamos a llegar a una de las cotas, de los cúlmenes de esa política faraónica basada en inaugurar aeropuertos sin aviones y hospitales sin médicos ni retretes", ha lanzado al PP.

Preguntada por el fin del cierre perimetral de la región tras el puente, el mismo día en el que Castilla León anuncia el cierre desde este viernes de la hostelería, los centros comerciales y deportivos, la edil ha deseado que "ojalá" la Comunidad de Madrid sea alguna vez "portada, titular o centro de atención por una política sanitaria y económica segura y razonable y que ofreciera certezas, no el cúmulo de incertidumbres que viven los madrileños".

"Cada semana dependemos de la rueda de prensa de turno, de la declaración de turno de la presidenta (Isabel Díaz Ayuso) y del vicepresidente (Ignacio Aguado) diciendo cosas contrarias dentro del mismo gobierno", ha reprochado la portavoz de Más Madrid, escoltada por los ediles Nacho Murgui y Mar Barberán.

Maestre ha puesto el foco en que la ciudadanía ya no sabe qué puede y no puede hacer, algo que "no es sólo que sea incómodo para la vida cotidiana", sino que produce "una enorme sensación de inseguridad, de falta de perspectiva, de falta de horizonte".

"NO QUE ESTÉN NEGOCIANDO COMO EN UN MERCADILLO"

"Cuando estamos en una crisis sanitaria, de las autoridades esperamos certidumbres y no que estén negociando como en un mercadillo a ver si pueden retirar quince días, dos días o dos horas antes las restricciones", ha afeado la portavoz municipal de Más Madrid.

Y al tiempo que se da vueltas a los "cierres perimetrales, arriba y abajo en Madrid, se está a punto de inaugurar un hospital que no sólo no tiene médicos sino, por lo que contaban los trabajadores, tampoco tiene retretes".

Más Madrid defiende que, "además de restricciones a la movilidad, lo que se necesita son rastreadores y que se refuerce la Atención Primaria, aquellos recursos humanos que permiten curarse cuando se necesitan".