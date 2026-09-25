Maestre lamenta las muchas Paquitas y Maricarmen acusando a Almeida de no cerrar VUT ilegales y ponerles "alfombra roja"

Maricarmen llora emocionada durante una concentración bajo el lema ‘Maricarmen se queda’, a 22 de septiembre de 2026, en Madrid (España). El desahucio de Maricarmen, la vecina de 87 años del barrio de Retiro en Madrid, se encuentra en suspenso temporal mi - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha lamentado las muchas Paquitas y Maricarmen que hay en la ciudad, para acusar al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, de no sólo no cerrar viviendas de uso turístico (VUT) ilegales sino de ponerles "alfombra roja".

Maestre, junto con el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, se ha acercado hasta la calle Santa Ana, en el barrio de La Latina, donde reside desde hace casi 30 años Francisca López, Paquita, como la conocen sus vecinos. De 83 años, paga una mensualidad de 1.150 euros y se enfrenta a la amenaza de desahucio, suspendido cautelarmente el pasado mes de julio, tras el ejecutado a Maricarmen hace dos días.

En el portal han coincidido Paquita y un grupo de turistas que salían de algunos de los pisos del inmueble. Tras verles, la jefa de la oposición en el Ayuntamiento ha cuantificado en cinco los desahucios en los que el Samur Social tiene que actuar de acompañamiento en Madrid en este mismo día.

"Y hay que decir las cosas claras, la única razón por la que Paquita, Maricarmen y cientos de personas están en este momento amenazadas en sus casas es porque en Madrid reina la especulación y la avaricia", ha condenado.

DE BARRIOS A HOTELES

Maestre ha insistido en que "la única razón por la que la casa de Paquita puede dejar de ser una casa para convertirse en un hotel es porque Almeida le ha puesto una alfombra roja legal a las personas que quieren enriquecerse con lo que antes eran casas".

"No es un drama, como decía ayer Almeida, es una política pública dirigida y destinada a que de este bloque dejen de salir vecinas dejen de entrar vecinos y empiecen a entrar turistas. Mientras esperabamos a Paquita se ha visto lo que ya se convierte en la normalidad en este tipo de bloques, en este tipo de barrios, y es que donde antes había familias y personas, hoy hay turistas", ha señalado.

La portavoz de Más Madrid tiene claro que "no es un error" y no se puede ni asumir "ni dar por normal que los barrios de Madrid se conviertan en hoteles ni que los gobiernos no hagan su trabajo".

"El Ayuntamiento y la Comunidad tienen la competencia y la obligación de cerrar y cesar las actividades ilegales y este bloque está en este momento lleno de pisos turísticos ilegales", ha señalado directamente.

Rita Maestre ha repetido que "quien tiene la competencia y la obligación de cerrarlos, como cerraría 30.000 farmacias ilegales si operan a pecho descubierto en la ciudad, es el Ayuntamiento de Madrid".